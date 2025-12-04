El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zorrilla, el pasado sábado. Rodrigo Jiménez
Héroes con capa blanquivioleta

La desbandada va camino de provocar un retroceso histórico. Ante el Málaga solo acudieron 12.700 espectadores. La decadencia no es novedad, viene de jornadas anteriores

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:59

Zorrilla es como Marvel. Las butacas están llenas de héroes anónimos. Como el señor que se ha hecho viral gracias a un vídeo en el ... que, en pleno diluvio, se intenta ajustar un chubasquero morado y no es capaz de sacar la cabeza. Pensándolo bien, a lo mejor era un teatrillo y realmente no quería ver el esperpento. Uno de esos héroes con capa blanquivioleta es mi hijo mayor. El hombre va con sus colegas aunque nieve. No hay mejor plan de sábado noche para unos chavales de 17 tacos que subir al estadio y luego apretarse un kebab saboreando la victoria. La faena es que el Pucela les lleva atragantando el dürüm desde hace ya demasiadas jornadas. Y eso duele, porque como a ellos, al resto de los fieles se les está escurriendo la ilusión entre derrotas indecorosas y empates surrealistas. Entre uys y errores groseros. Entre pases fallados y descontrol táctico. Entre estadísticas vacías y goles invisibles.

