Alejo, el pasado lunes ante el Granada, con Almada detrás. Carlos Espeso
Partido de vuelta

Discursos con fundamento

«Alejo es un tipo sencillo y amable, comprometido con las causas sociales y siempre al lado del deporte base. Ama al Real Valladolid y lo ha demostrado con creces»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:56

Hay un abismo entre un parlamento vacío, pronunciado por la obligación que encarna el brazalete, y un discurso que nace del alma, del sentimiento de ... pertenencia más puro, de ese compromiso que brota de las entrañas y la responsabilidad. La diferencia entre la nitidez de Iván Alejo y el trampantojo de otros capitanes, cuyo interés principal es su ombligo y la pose futbolística en el escaparate para buscar un futuro mejor. No daré nombres. Alejo es otra cosa. También Guilherme, aunque el portugués no es un blanquivioleta de cuna. El vallisoletano sí. Y eso se nota. Eso sí, el arquero ha demostrado que siente de verdad, que lidera desde la sinceridad y que además tiene siempre el guante prieto para aportar valor desde la última frontera. Ambos cincelan la capitanía perfecta. Si el conjunto castellano no se ha despeñado aún por el desfiladero de la impotencia y la incapacidad, seguro que es porque hay dos azotes en el vestuario que no se cansan de arengar, de coser y sumar. Es el único camino. La unión edifica la fuerza. La dispersión solo fomenta el desgobierno, el egocentrismo y la ruina.

