Iván Alejo: «Me dicen que tenía que haberme reconvertido a lateral mucho antes»

Iván Alejo ejerce de capitán oficioso en el vestuario del Real Valladolid. Lo hace aunque deba «respeto absoluto» a Javi Sánchez, «mi capitán», reconoce para ... en poner en valor la figura de su compañero, uno de los futbolistas más disctuidos de la actual plantilla blanquivioleta. El vallisoletano de Parquesol –aunque ahora vive en el centro–, pone el foco precisamente en ese cambio con respecto al pasado más reciente. «No me interesa», pese a que comprenda y empatice con el aficionado [«yo lo soy», interrumpe] para juzgar al actual equipo y a 'supervivientes' de la temporada pasada, como lo es el propio Javi Sánchez o Juanmi Latasa, por los que saca la cara, a riesgo de que se la partan... «Tenemos que estar todos juntos», no se cansa de repetir a lo largo de la entrevista en El Norte de Castilla en la que su regreso a casa ha quedado eclipsado en los últimos días por su beso viral a Diego Hormigo, que terminó por costarle la expulsión al jugador del Granada.

«Quiero zanjar el tema, estoy tranquilo», defiende, aunque su propia forma de ser, valiente y sin rehusar el contacto, le lleve a terminar por valorar una jugada que ha dado la vuelta al globo balompédico y le ha puesto en el disparadero. Y lo ha hecho justo en esa semana en la que visita Cádiz, se segunda casa, y a la que llega «ilusionado».

-Luego hablamos de lo del beso..., pero entiendo que esta debería ser una semana especial.

-Sí, la tenía marcada en rojo desde que salió el calendario. Cádiz ha sido la mejor época de mi vida como futbolista. Es el club en el que más amigos he dejado y el presidente es como mi padre.

-¿Le preocupa que lo vivido en los últimos días le perjudique?

–Para nada, únicamente feliz de volver a la que ha sido mi casa. Feliz de ver a mucha gente.

-No me creo que no haya recibido mensajes, whatsapp con algo de sorna después de lo del beso y sabiendo como es Cádiz...

–He recibido muchos, pero con ganas de verme, porque creo que, a pesar de que vivimos un descenso, intenté dejar buenos recuerdos. Es una semana especial, una semana bonita y tenemos que ir allí e intentar sacar los tres puntos con el escudo que ahora mismo defiendo.

–Y con algo más de tranquilidad tras la victoria ante el Granada y con algo más de distancia con la eliminación copera.

–Tuvimos una charla después de Portugalete, no solo del vestuario, sino de mucha gente del club, y yo cuando salí de esa charla le dije a alguno de mis compañeros que estaba convencido de que íbamos a ascender. Personalmente, hablé y dije que si éramos capaces de dar la vuelta a la situación y, a sabiendas de que íbamos a tener un ambiente hostil, íbamos a ir para arriba como cohetes. Lo sigo manteniendo y en ningún momento creo que el grupo pensó en la idea de que no íbamos a sacar los tres puntos.

–¿De dónde saca esa convicción?

–De que estamos muy unidos. Hay un grupo súper sano, y el míster nos defiende a muerte y eso para para un vestuario es muy importante.

–¿Se considera indispensable ahora mismo?

–Me siento importante dentro del equipo, pero no me siento ni más ni menos que nadie. El equipo en Portugalete tuvo una accidente. No lo digo por cumplir. Pienso que en esos partidos de Copa del Rey hay mucho que perder y muy poco que ganar, y así se dio. Pero bueno, eso es es pasado, y ahora tenemos únicamente que centrarnos en la liga. Tenemos seis o siete meses por delante para conseguir el objetivo, y creo que estamos en buena línea. Hemos sido superiores a la gran mayoría de rivales. excepto el día del Albacete y quizás de la Cultural. Estamos dolidos por lo que pasó en Portugalete, porque en un club de con la historia del Real Valladolid no puede ocurrir, pero también siendo conscientes de que puede pasar.

–¿Cómo es su idilio con el lateral y cómo llega a esa posición?

–Fue la semana de Burgos de pretemporada, ya el míster me dice que apriete, que puede ser posible que juegue ahí. No me pide nada diferente más allá de la intensidad, ya que sus equipos se basan en eso, en que defienda muy intenso y que defienda hacia adelante. Que meta mucha pierna. Y ahora la verdad es que que me estoy encontrando con muchísima confianza. Me dicen que tenía que haberme reconvertido a lateral mucho antes. Intento devolverle al entrenador esa confianza y ser un poco su prolongación, ya que soy también el veterano y eso también se nota.

–¿Qué le dice el Alejo de 30 años que llegó con 8 al club a Chuki, Arnu, Koke, Hugo...?

–Tenemos la suerte de tener canteranos que son humildes, más que en otros equipos, a lo mejor muy lejos de ese prototipo de canterano que últimamente sube a los primeros equipos ya demasiado crecido. Intento ayudarles, pero son chicos muy maduros que tienen las cosas muy claras.

–¿Cree que hay algún paralelismo entre tu marcha y la situación que vive ahora Chuki?

–Es un tema muy personal. Yo quiero que se quede y quiero que que siga cumpliendo sueños en el equipo de su vida que es el Real Valladolid, así me lo ha transmitido él, pero es una situación muy personal. A nivel técnico creo que es junto con Yeremay y algún futbolista más uno de los futbolistas mejores dotados de la categoría. Yo le diré en privado lo que opino, pero no lo voy a decir aquí delante de las cámaras. Ojalá se pueda quedar y ojalá podamos ir compartiendo equipo y cumpliendo sueños.

–¿Y en el caso de Arnu?

–Que tenga paciencia. Estamos acostumbrados a adelantar los procesos y eso muchas veces no es bueno. Le pido que tenga calma. Está en en el club de su vida, está en el primer equipo. Entiendo que quiere jugar, pero tiene que tener paciencia y tiene que tener calma. Tiene delanteros muy buenos por delante.

–¿Cuando ve estos casos, ve reflejado a aquel juvenil que se tuvo que ir del Real Valladolid: internacional, con llamadas de equipos importantes, perla de la cantera...

–Era un crío. Son situaciones muy diferentes. Me marcho porque vemos que no hay unos valores, en este caso de Carlos Suárez, que era el presidente. Seguro que yo también cometí errores, pero no estaba cómodo. Mi sueño y mi deseo era vivir lo que le está pasando a Mario Domínguez, ser juvenil de primer año y estar con el primer equipo. Yo no pedía nada, únicamente quería estar aquí, quería estar en el Real Valladolid y cumplir el sueño que ahora estoy viviendo.