Almada supervisa el calentamiento a pie de césped. Carlos Gil-Roig
Gambetas largas

A Copperfield le pillan el truco

El planteamiento de Almada pierde predicamento y el Real Valladolid se convierte en un equipo vulgar en defensa y nulo en ataque. Urgen respuestas para volver a la dinámica positiva

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:22

Vallejo aplaca a Latasa en el duelo de exmadridistas

Vallejo y Latasa convirtieron el partido en un duelo al sol. Como si fueran John Wayne y Clint Eastwood, pero con el suelo verde, fresco ... y mullido, en vez del árido desierto del lejano Oeste. El central del Albacete ganó a los puntos. Sin alardes, con eficacia. El nueve del Real Valladolid pereció en el intento. Estuvo fuera del punto. Saltó, bregó y trató de rematar, pero nunca llegó a tiempo. Ni generó la segunda jugada ni encontró el espacio en el corazón del área rival. Tampoco le acompañaron sus compañeros, que patearon un balón de rugby cuando atinaron a poner el cuero en el área tras desbordar por el costado. La esfera siempre voló hacia la zona despoblada, más fácil para el despeje que para el remate. Así es imposible.

