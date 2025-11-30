Cuando la ensalada es nada...

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada, con Funes en primer término. Rodrigo Jiménez
De nuevo, a masticar arena

«Tendremos que creer al técnico del Real Valladolid en su súplica de analizar más allá del resultado… o desesperarnos aguardando»

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:29

De forma sencilla, entendemos el movimiento como la tesitura en la que se encuentra un cuerpo en el transcurso de un cambio de posición. Desde ... esta perspectiva, el Valladolid, obviamente, modifica su emplazamiento, se mueve hacia adelante, avanza, porque, como dejó cincelado Vujadin Boskov en las tablas de piedra donde se acuñan los mandamientos de la sabiduría futbolística, 'punto es punto' y todo suma. Los ahora ancianos que padecieron las inclemencias del hambre de la posguerra extienden este principio futbolero del aludido entrenador serbio a la vertiente nutricia: 'mejor ensalada que nada'.

