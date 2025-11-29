El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lachuer, cabizbajo durante el partido. Rodrigo Jiménez
Atletismo copioso, fútbol canino

«El Pucela salva un punto gracias a un gazapo del portero visitante. Entre el gol y el empate, partido nulo de un equipo sin ideas, sin luz ni argumentos»

Juan Ángel Méndez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:25

De la opacidad a la luz en cinco minutos

El Pucela pasó de la tiniebla al amanecer en cinco minutos. No embocó cerca del arco. Para qué. El quiebro a la sequía llegó desde ... 30 metros. André puso la primera piedra y Federico metió el empeine, con calidad y sutileza, para peinar el flequillo del defensa y partir en dos el mal fario que acompaña al cuadro castellano en las últimas semanas. Así es el Real Valladolid, capaz de fallar a dos centímetros de la última frontera y afortunado para pisar el círculo rojo de la diana en el momento más inesperado. Alfonso Herrero, el portero del Málaga, puso de su parte. Se embolicó en el sobeteo de la bola y tropezó con Marcos André. Es uno de los riesgos más absurdos del fútbol moderno. No pasa nada por pegar un pelotazo en un momento de angustia, un instante límite. Es incluso sano, porque no hacerlo provoca que el método se convierta en un sainete.

