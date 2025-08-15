Un '9' y un '10' míster

Sin solución de continuidad, sin que hayamos olvidado aún lo pasado, tremendo pasado reciente, vuelve la Liga, una de las más duras, como lo es ... la Segunda. El Real Valladolid vuelve a la categoría de plata queriendo volver de nuevo a Primera. Pero... ¡ojo! con los 24.000 que esperamos ser, esos con vitola de Primera.

Una vitola que espero alcancen los que quedaron y los que han venido. Y una vez que todo eche a andar hacer un equipo competitivo, aguerrido, con personalidad, que sea reconocible cuanto antes, que lo podamos recitar casi de memoria y que tenga tres líneas en su esquema. Que no mengüe atacantes para engordar la línea del miedo y que, sobre todo, tenga la frescura de los jóvenes de aquí y el empaque de los veteranos que quedan.

Y que el míster, que parece más serio que 'versero', como dicen en Uruguay; de los que «largan» mucho y demuestran poco, le otorgue al equipo esa garra defensiva propia de allá, la creación de los que saben jugar por «el pasto» y la finalización de los matadores.

Y en ese rompecabezas que es ahora mismo la plantilla, a expensas de saber si los dos laterales llegados pueden o no jugar aún, Tomeo parece fijo junto a otro central, bien aropados por el centro y por delante por un Juric vital en la salida. Alani y Chuki, a mi modo de ver, son el 8 y 10 indiscutibles. Alejo y Biuk por fuera y un 9 a elegir y las tres líneas equilibradas en hombres y espacios estarán listas. No colocar dos nueves para perder un diez puro y obligar a que otro haga lo que no sabe. Pero no deja de ser una cábala. A Guillermo Almada sera a quien pidan explicaciones o le dediquen elogios los que analicen el post partido. Por tanto, él manda. ¡Suerte míster!

De momento, si alguien –¿quien lo dudaba?– ha cumplido ha sido el socio. ¡Cómo siempre! ¡Y cómo nunca!