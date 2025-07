Guilherme, en su presentación con el Real Valladolid: «Me considero un líder en el vestuario y en el campo»

«Nuestra relación no comenzó muy bien», bromeó Víctor Orta en la presentación de Guilherme Fernandes como nuevo portero del Real Valladolid. «En un derbi ... de filiales sacó dos manos en el descuento. Una en la ida y otra en la vuelta. Así que empezó una relación de odio. ¿Quién me iba a decir que el primer jugador que iba a traer al Real Valladolid era del rival de enfrente?», siguió el director deportivo blanquivioleta, recordando su estancia como directivo en el Sevilla FC y las paradas del portero portugués con el filial del Betis.

«Ahora esa relación es de amor porque todos los equipos de Segunda te querían y has confiado en este proyecto, en la propiedad, en la dirección deportiva para venir aquí. Confianza y trabajo, porque el resto va a venir solo», terminó Orta antes de dar la palabra a Guilherme, que llega cedido por el Betis.

«El interés de Víctor y de la directiva me convencieron. Cuando el Real Valladolid llama a tu puerta y te presenta este proyecto tan ilusionante no puedes dudar. Me gusta la ambición que me han presentado. Tengo ganas de seguir creciendo y ayudar al equipo», declaró Guilherme en sus primeas palabras en sala de prensa como guardameta del Pucela.

Guilherme Fernandes (Lisboa, 2001) llega con fuerza y muchas ganas de luchar por un puesto en la portería con el cancerbero vallisoletano Álvaro Aceves (el también portugués André Ferreira ultima su salida). ¿Qué virtudes destacan en el nuevo guardmeta luso? «La primera es que me considero un líder en el vestuario y en el campo. Creo que es una característica muy importante para un portero. El juego con los pies y el uno contra uno son otros puntos fuertes que tengo», recalcó.

Sobre la competencia con Aceves, Guilherme consideró que será «sana» porque cada uno de ellos dará «su mejor» nivel para jugar como titular. «No hay maldades. Aceves es un chico muy humilde y trabajador. Va a hacer lo mejor para ayudar al equipo. Y yo también. Lo que importa es el colectivo y el objetivo común», agregó.

Guilherme Fernandes ha encontrado un vestuario alegre sin restos de la tristeza que invadió a la plantilla durante el aciago curso pasado. «Ha llegado una directiva nueva, un entrenador nuevo y lo que se respira es ilusión y ganas de que la Liga empiece ya para demostrar nuestro juego a la afición. Se han alcanzado los 4.000 abonados en poco más de un día, lo que supone un récord, y queremos devolver a la afición esa confianza que ponen en nosotros».

Víctor Orta explicó que la opción de compra incluida en la cesión de Guilherme al Real Valladolid desde el Betis es doble: por un lado, una cláusula obligatoria en caso de ascenso y número de partidos disputados, pero otra unilateral que se guarda el Real Valladolid para ejecutar su compra si no se alcanzan esos objetivos y el Pucela desea ficharlo en propiedad. «Es un portero que consideramos que está en constante crecimiento. Hoy por hoy, no le veo techo. Y, por eso, quisimos poner una opción por nuestra parte en el caso de que no hubiera ascenso».