Gabi: «Debemos estar a nuestro mejor nivel porque el Real Valladolid es uno de los mejores de la categoría»

No bajan tranquilas las aguas futbolísticamente a orillas del Ebro. Al contrario que en años anteriores, cuando el Real Zaragoza tomaba impulso en las primeras jornadas, esta temporada no ha sido así y los nervios hen empezado a aflorar. Sin victorias aún después de las tres primeras jornadas, el técnico del equipo maño apela a la unión de grada y plantilla para empezar a sumar de tres en tres lo antes posible. «Activamos el modo unión ahora. No haber ganado aún no ayuda a esa unión pero vamos a luchar para que el equipo esté lo más arriba posible. Quedan 117 puntos por jugarse y no estoy nervioso. Ganar mañana -por este sábado- sería una liberación para todos», apunta Gabi Fernández, consciente del rival que llega al estadio Ibercaja.

«Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría y sin duda el mejor físicamente. Por eso deberemos estar a nuestro mejor nivel. Veo al equipo con confianza y el Real Zaragoza va a ir para arriba», señala, convencido de que su equipo irá hacia arriba en las próximas semanas. El técnico se ha mostrado esta semana satisfecho con los refuerzos y las operaciones que ha dejado el cierre de mercado.

«Son jugadores de mucho nivel. Andrada viene de jugar el Mundial de clubes, Aguirregabiria es el que más partidos lleva en Primera del equipo, Paul nos dará consistencia en el medio y Kodro es un goleador nato, nos va a complementar muy bien. Los cuatro están disponibles para jugar», apunta, contento también con la aportación de Saidu en el último encuentro ante el Castellón: «Tiene la capacidad de estar en las dos posiciones, tanto de central como de mediocentro. Es joven y hay que tener cuidado. Tiene mucho margen de mejora pero se ha ganado ser un jugador importante para nosotros».

En la convocatoria del Real Zaragoza ante el Pucela entran jugadores como Keidi Bare y Bakis: «Sinan es un jugador más de la plantilla e irá convocado Puede salir pero mientras esté aquí intentaré sacar su mejor rendimiento. Keidi ha completado bien toda la semana», asegura, confirmando también la baja de Valery Fernández. «Ha tenido molestias toda la semana porque no ha hecho pretemporada. No queremos arriesgar», concluye.