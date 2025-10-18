Dolorosa derrota del Promesas en el campo del colista

El Valladolid Promesas no pudo dar continuidad a la contundente victoria de la pasada jornada en casa y cayó en Vallegón, pese a adelantarse en ... el marcador por medio de César Porras, ante un Sámano que remontó el encuentro.

Pese al mal arranque liguero de la escuadra naranja, los pupilos de Javi Baraja hallaron más obstáculos de los previstos para imponer su estilo. El cuadro castreño, fuerte en los duelos y cómodo en el juego directo, logró trasladar el partido al terreno que más le convenía. En el minuto diez, sobre un césped artificial que castigaba la circulación del balón, el filial pucelano tuvo su primera ocasión. Tras un córner en corto, Rulo sorprendió con un remate ajustado al primer palo que se marchó desviado por pocos centímetros.

UD Sámano Oleaga; Rasines, Luis Gómez, Jauregui, Aitor Abad; Diego Marta (Jonás, min. 88), Xavi (Lambea, min. 61), Júnior (Gilete, min. 77), Izan (Berzosa, min. 61), Quintela (Unai Veiga, min. 61); y Castillo. 2 - 1 Real Valladolid B Álvaro; Alin, Aranda, Arco (Flores, min. 81), Galde (Iago Parente, min. 64); César Porras, Jesús (Ivorra, min. 71), Rulo (Murcia, min. 64), Sergio Esteban; Carvajal y Tomy (Mario Domínguez, min. 71). Goles 0-1 César Porras (min. 58). 1-1 Aitor Abad, de penalti (min. 67). 2-1 Castillo (min. 83).

Árbitro Carbajales Gómez (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Xavi, Quintela, Jauregui y Aca (suplente) y al visitante Arco.

Otros datos Vallegón. 700 espectadores..

Con el paso de los minutos, el conjunto albivioleta se fue asentando y comenzó a monopolizar la posesión del cuero, aunque sin el ritmo ni la profundidad habituales. En el minuto 18 llegó la oportunidad más clara para la escuadra blanquivioleta. Sergio Esteban, con una acción de gran calidad por la banda izquierda, inició la jugada que acabó en los pies de Alin, cuyo centro medido al primer palo encontró la acrobacia de Tomy. Oleaga respondió con una intervención magistral para evitar el 0-1.

El dominio del choque pasó a teñirse de albivioleta. Pese a la presión del Sámano, el Promesas tomó las riendas del juego. Tomy, superado el ecuador del primer acto, volvió a rozar el gol en un saque de esquina cerrado que el meta de la escuadra local volvió a repeler. Segundos después, el conjunto cántabro lanzó una contra peligrosa, pero el repliegue del filial pucelano evitó el susto.

En el minuto 35, una salida en falso de Álvaro estuvo a punto de costar caro, aunque los hombres de Jon Ander Lambea no aprovecharon el error. El primer acto se cerró sin goles, con un Promesas superior y que acumuló méritos de sobra para marcharse al descanso con ventaja.

La segunda mitad mantuvo la tónica de la primera. El Valladolid Promesas salió con decisión, dispuesto a imponer su ley, y mostró sus intenciones desde el inicio. En el minuto 55, el Sámano respondió con su ocasión más clara. Una internada por la izquierda terminó con un centro al área que encontró a Xavi, cuyo remate desde segunda línea salió rozando el poste derecho de la meta de Álvaro. Fue el primer aviso serio de los hombres de Lambea.

Tres minutos después, el cuadro pucelano transformó su superioridad en recompensa. Un error en la salida de balón del Sámano propició el robo de Sergio Esteban, que asistió a César Porras para que empujara el balón a placer y abriera el marcador.

Cuando el partido parecía controlado, una acción aislada cambió el guion. En el minuto 67, el colegiado señaló penalti por una falta sobre Castillo que desató las protestas del filial pucelano. Aitor Abad ejecutó con calma la pena máxima y empató con un disparo centrado que engañó a Álvaro.

El golpe descompuso al Promesas, que volvió a encontrarse con fantasmas del pasado. Una presión excelente de Mario Domínguez, a los 73 minutos, provocó una ocasión clara para Carvajal, cuyo disparo rozó el poste derecho. Otra oportunidad desperdiciada que acabó resultando decisiva en el desenlace del partido.

El Sámano, envalentonado tras el empate, rozó la remontada en el minuto 80 con una carrera de Castillo por el franco derecho que acabó en un pase atrás para Berzosa, cuyo remate salió por encima del larguero. Poco después, llegó el mazazo. En el minuto 83, en un córner rechazado por Álvaro, el Sámano recuperó la posesión y colgó de nuevo el balón al área. Castillo aprovechó para firmar el 2-1 definitivo con un remate de cabeza.

El conjunto pucelano fue de más a menos. Quince minutos de desconexión borraron una hora de dominio. La derrota, dolorosa y evitable, se convirtió en la cuarta del curso para un Promesas que cayó ante el penúltimo clasificado. La próxima jornada, ante la Sarriana en los Anexos, buscará redimirse y reencontrarse con la victoria.