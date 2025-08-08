La Diputación retoma el servicio de autobús para los aficionados del Real Valladolid La institución provincial seguirá gestionando directamente el proceso de reservas y subvencionará este servicio el próximo 15 de agosto de 2025, coincidiendo con el primer encuentro liguero del equipo en casa

La afición del Real Valladolid, en Zorrilla, durante un partido.

El Norte Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 17:26

Con motivo del comienzo de la nueva temporada, la Diputación Provincial de Valladolid vuelve a poner en marcha el servicio de autobuses para facilitar el desplazamiento de los aficionados del Real Valladolid al Estadio José Zorrilla en los días de partido.

Esta iniciativa, ya consolidada en temporadas anteriores, refuerza el compromiso de la Diputación con el deporte y con el acceso de los vecinos de la provincia a los grandes eventos deportivos. Además de subvencionar el viaje, la institución provincial asume la gestión íntegra de todo el proceso: reservas, viaje de ida y viaje de vuelta.

El aficionado del Real Valladolid que desee utilizar el día de partido en Zorrilla alguno de los autobuses que la Diputación pone a su servicio desde diferentes villas de nuestra provincia, deberá formalizar su reserva llamando al teléfono 983 42 71 00 en horario de 8 a 14 horas, de lunes a jueves, salvo cuando el partido se celebre en viernes, en cuyo caso se adelantará hasta el miércoles, hasta las 14 horas. Las reservas se atenderán por orden de recogida, hasta completar las plazas disponibles y sólo se permitirá reservar un máximo de cuatro plazas por llamada.

En cada uno de ellos, estará disponible una plaza para ser ocupada por personas con discapacidad (más otra para un acompañante, si es necesario), para lo cual, cuando se efectúe la reserva, tal circunstancia deberá ser justificada mediante el envío del documento que lo acredite a la siguiente dirección de correo electrónico: centralita.hv@dipvalladolid.es. En el caso de que no hubiera ninguna solicitud de reserva de estas plazas, las mismas podrán ser ocupadas como el resto, por orden de entrada de cada solicitud.

Cinco líneas de transporte

Línea 1: Medina del Campo (120 minutos antes del inicio del partido) – Rueda (105') – La Seca (100'), Serrada (90') – Villanueva de Duero (81') – Puente Duero (75') – Estadio José Zorrilla.

Línea 2: Tordesillas (90 minutos antes del inicio del partido) – San Miguel del Pino (80') – Simancas (70') – Estadio José Zorrilla.

Línea 3: Rioseco (95 minutos antes del inicio del partido) – La Mudarra (85') -.Villanubla (75') – Zaratán (66') – Estadio José Zorrilla.

Línea 4: Tudela de Duero (85 minutos antes del inicio del partido) – La Cistérniga (75') – Estadio José Zorrilla.

Línea 5: Peñafiel (105 minutos antes del inicio del partido) – Quintanilla de Onésimo (90') – Sardón de Duero (85 minutos) - Estadio José Zorrilla.

Los horarios están fijados para que el autobús llegue al Estadio José Zorrilla una hora antes del encuentro y regrese de vuelta 20 minutos después de finalizar el encuentro.

Para poder cumplimentar las reservas, es imprescindible facilitar el municipio de salida y parada, así como el nombre y apellidos del usuario. Si algún aficionado sólo quiere reservar un viaje (solo ida o solo vuelta) también deberá comunicarlo.