La Diputación aprueba la cesión de terrenos para la futura Ciudad Deportiva del Real Valladolid El acuerdo que permitirá ampliar los Campos Anexos abarca los próximos 25 años

El Norte Valladolid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

La Diputación de Valladolid aprobó este miércoles la cesión de uso gratuito a la Fundación Real Valladolid de la parcela número 29 del polígono 2 en el término municipal de Zaratán. El objetivo, según explicó la institución provincial, pasa por «desarrollar nuevas instalaciones deportivas que beneficiarán a los vecinos tanto del municipio, como de la comarca y al conjunto de la provincia» y se enmarca dentro del proyecto de la nueva Ciudad Deportiva.

La cesión para ampliar los Campos Anexos abarca los próximos 25 años y está enfocada a la construcción de infraestructuras destinadas a la práctica deportiva, principalmente categorías inferiores. «Una vez finalizado el plazo establecido, todo lo que se haya edificado revertirá en propiedad a la Diputación de Valladolid», destaca el comunicado De este modo, se asegura que la inversión revierta en la provincia de Valladolid para consolidar un modelo de colaboración público-privada «en el que prevalecen los criterios de rentabilidad social frente a los meramente económicos».

La Fundación Real Valladolid asumirá íntegramente los gastos de construcción, conservación y mantenimiento de las instalaciones, así como de los suministros y servicios. El acuerdo establece que la parcela solo podrá destinarse a fines deportivos y sociales, y sin posibilidad de cesión a terceros.