Diego Cocca: «Siento vergüenza deportiva»

Juan J. López Valladolid Domingo, 16 de febrero 2025, 19:27 Comenta Compartir

Diego Cocca, al igual que Anuar como capitán, tuvo que salir a dar la cara. «Ponemos la cara como cuerpo técnico», aseguró el técnico argentino, que repitió la palabra «vergüenza» hasta en tres ocasiones en menos de dos minutos.

«A la gente tengo que decirle perdón y gracias. Yo me siento avergonzado deportivamente por lo que demostramos dentro de la cancha. Como cuerpo técnico, nosotros proponemos un plan de juego, una idea de cómo ganar el partido, pero con un 4-0 y de la manera que fue... Siento vergüenza deportiva», comenzó.

Cocca incidió en que no solo hay que cambiar una cosa. «Tenemos que cambiar muchas cosas. Si fuea una única cosa, lo cambiaríamos, pero hay que hacer muchos cambios».

«Hay jugadores nuevos, lesionados, jugadores que piden el cambio, que no están... Jugadores que están tratando de hacer el máximo esfuerzo, que lo sostienen, que no lo sostienen. Hay un montón de excusas que hay que revertir que no se pueden hacer de la noche a la mañana», analizó el preparador sudamericano.

«Compromiso y seguir»

A Diego Cocca se le preguntó por el futuro después de que esta misma semana admitiese que tanto él como su cuerpo técnico no estaban acostumbrados a perder, y la posibilidad de que no siga en Zorrilla. «No estoy acostumbrado. Me duele muchísimo. Ponemos mucha voluntad. Llegué con ganas de adaptarme, de crecer... Estamos aprendiendo y creciendo, pero no podemos reflejar todo lo bueno de la semana en el día de partido», subrayó sin entrar a valorar su futuro, ni crear más dudas alrededor del equipo.

«La realidad es que el equipo le pone voluntad por momentos, pero cuando se va del partido, el rival te lastima. Dentro de la cancha no lo podemos manejar», añadió. «Hicimos un gran partido con el Betis, se ganó, y ese era el camino, pero hay algo mental que no nos deja seguir».

En ese sentido profundizó en los cambios realizados. «Yo hice todo lo que está a mi alcance. Hice cambios, pero no cambia», admitió. «Hicimos la mejor jugada del partido, y nos agarran y acaban haciéndonos gol a la contra». «No hay excusas, pero es muy difícil. Tenemos el compromiso de seguir para ver si podemos revertir la situación», concluyó.