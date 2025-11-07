Me subo a la 'Alejoneta'

Creo que ya he dicho en alguna ocasión que en el último lustro para mí la mejor noticia era que no venía Iván Alejo. Me ... caía mal y aunque siempre he destacado sus virtudes futbolísticas, no me gustaba esa forma de actuar en el campo que algunos llaman canchera. Un futbolista al que han sacado noventa amarillas y cuatro rojas, y que ha tenido temporadas de trece y diecisiete tarjetas en una temporada no me parece un tipo equilibrado para jugar al fútbol. Pero soy de los que cuando uno viene a este equipo, se pone las orejeras y como los mulos de arar solo miro hacia adelante. En la presentación de Iván me sorprende que más que una bienvenida, Orta le sacude con la mano abierta, no sé si recriminando su pasado o advirtiéndole de que no se lo va a consentir en el futuro.

Si la memoria no me falla, en todos los partidos de pretemporada fue amonestado y en lo que llevamos de competición ya ha cumplido su primer ciclo de tarjetas y eso que solo ha jugado cuatro partidos completos. Pero a lo que iba. Me he subido a la 'Alejoneta' o como lo llamen ahora los jóvenes. He visto a un jugador comprometido, luchador y al que incluso poco le puedo reprochar en las tarjetas que le han sacado (creo que solo la de Castalia es por protestar). Ni un reproche. Me ha ganado para su causa.

«Lo que hizo con un compañero es zafio, mancha su imagen y hace que los árbitros le tomen la matrícula»

Pero eso no hace que no quiera criticar su actitud el pasado lunes. Primero, porque es zafio hacer eso con un compañero. Segundo, porque le podían haber expulsado. Y tercero, porque mancha su imagen y hace que los árbitros le sigan tomando la matrícula. El caso es que con todo eso lo peor vino después. Las declaraciones ya en frío por la radio le descalifican. Le faltó decir que le dijo «¿Hormigo, un piquito?», y que él contestó «vale». El fútbol es de listos y las vaciladas de tontos.

¿Os imagináis que después de esas declaraciones el comité entra de oficio y le cae un partido? O dos. Espero que Orta recuerde el mensaje que le mandó en su presentación. No pido escarnio público del futbolista, aunque sí me gustaría un pequeño tirón de orejas y que le obliguen a pedir disculpas.

No puedo evitar recordar a Iban Salvador cada vez que veo a Alejo. El vallisoletano no es ni la mitad de macarra que el ecuatoguineano. No descentra a sus compañeros como hacía éste, ni perjudica al equipo en tantos momentos. Me recuerda a él porque pienso dónde habrían llegado ambos si se hubieran dedicado a jugar al fútbol. Dos muy buenos futbolistas condenados a jugar en ligas menores sólo porque han decidido que es más importante que se hable de ellos aunque sea para mal que deslumbrar por lo que hacen muy bien.

Dicho esto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Con Alejo en el campo no perdemos en Portugalete. Ojalá todos tuvieran su ambición en el campo, pero a ser posible sin un cortocircuito en la cabeza.