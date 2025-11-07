El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alejo celebra la victoria en Burgos mostrando una bandera con el escudo del Real Valladolid. Ordóñez
Desde la grada

Me subo a la 'Alejoneta'

«He visto a un jugador comprometido, luchador y al que incluso poco le puedo reprochar en las tarjetas que le han sacado. Ni un reproche. Me ha ganado para su causa»

Carlos Pérez

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:43

Creo que ya he dicho en alguna ocasión que en el último lustro para mí la mejor noticia era que no venía Iván Alejo. Me ... caía mal y aunque siempre he destacado sus virtudes futbolísticas, no me gustaba esa forma de actuar en el campo que algunos llaman canchera. Un futbolista al que han sacado noventa amarillas y cuatro rojas, y que ha tenido temporadas de trece y diecisiete tarjetas en una temporada no me parece un tipo equilibrado para jugar al fútbol. Pero soy de los que cuando uno viene a este equipo, se pone las orejeras y como los mulos de arar solo miro hacia adelante. En la presentación de Iván me sorprende que más que una bienvenida, Orta le sacude con la mano abierta, no sé si recriminando su pasado o advirtiéndole de que no se lo va a consentir en el futuro.

