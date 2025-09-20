El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Los jugadores del Real Valladolid celebran el gol de Latasa ante el Almería. A Mingueza
Desde la grada

Quijotismo vallisoletano

«No hemos hecho nada y queda absolutamente todo por hacer, pero es absurdo quitar méritos a lo que hemos hecho hasta ahora»

Carlos Pérez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:52

El partido que nos iba a poner en nuestro sitio lo ganamos. Quizá no con solvencia. Quizá no hayamos sido superiores, pero lo ganamos. El ... quijote que llevamos dentro los aficionados vallisoletanos nos hace descreídos y quizá por eso el partido contra la U.D. Almería era el confirmar nuestra alternativa. En los toros la alternativa se toma el día que debutas y se confirma el día que lo haces en Las Ventas. Madrid no te da la alternativa, pero te la reconoce. Pues algo parecido pasa con el fútbol. Tras cuatro jornadas sin rivales de mucha entidad llega un Almería en proceso de reconstrucción, pero con estrellas de las que alumbran un proyecto. El Almería iba a confirmar nuestra candidatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  2. 2

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  3. 3

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  4. 4

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  7. 7

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  8. 8 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Quijotismo vallisoletano

Quijotismo vallisoletano