Recuerdo en los años 80 del siglo pasado los anuncios en radio y prensa escrita de un nuevo barrio que crecía en Valladolid. Ciudad Parquesol, « ... el nuevo Valladolid», decía el eslogan del anuncio. Y de ahí salió, como se ha recordado en los últimos meses uno de los barrios más poblados de la ciudad y una refundación de un Real Valladolid que asediado por la deudas tenía pinta de cadáver. De esa época idealizada del club ya he hablado más veces en este espacio y no quiero volver a recordar esa historia, que como digo está más idealizada de lo que los hechos dicen que fue.

El martes volvió el eslogan de «el nuevo Valladolid». Esta vez sólo se refiere a un club de fútbol y no a un barrio. En una rueda de prensa muy seguida por la afición se presentó la nueva propiedad del club y la nueva cabeza de la gestión deportiva. Os digo una cosa. Si el lunes por la noche le pido a la IA que me preparase un discurso de presentación de esta nueva etapa, no creo que difiriese mucho de lo que escuchamos al día siguiente. Tanto es así, que me pareció estar escuchando la rueda de prensa de Ronaldo Nazario en septiembre de 2018. Valladolid, Castilla y León, Orgullo, Cantera... lugares comunes que todos los aficionados queríamos escuchar.

No es una crítica preventiva a Gabriel y a Enrique. Yo les doy los 100 días de cortesía y más si hacen falta. Es un estado de ánimo. Nadie presenta un proyecto diciendo que lo van a hacer mal o con un objetivo poco ambicioso. Es de primero de presentación de proyectos. Sólo espero que el martes por la tarde estuvieran trabajando en lo que han dicho por la mañana y no en la dirección contraria, como ocurrió con la anterior propiedad.

Siempre se dice eso de «tu suerte será la nuestra». Yo soy más de aquel aforismo de Picasso de que «la suerte te pille trabajando». Vuestro trabajo será nuestra suerte, Gabriel, Enrique y Victor. Equivocaos, pero con vuestras ideas. El problema del fútbol es que todo es urgente. Por eso me gustó la frase de que «El objetivo de los próximos doce meses es el ascenso. Pero el ascenso no es el fin. El fin que perseguimos es estabilizar al Real Valladolid durante muchos años en Primera División». Las prisas son el mayor mal del fútbol y los atajos no siempre llevan al punto deseado de la forma más rápida. Proyecto y p´lante que se dice ahora.