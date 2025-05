Elecciones para el Real Valladolid

Escuchaba en una tertulia en Radio Marca a mi amigo Pedro decir que lo importante es que Ronaldo se marche ¡¡¡¡aunque el otro que venga ... sea peor!!!! Venía a decir que ya habrá tiempo para ver si el que viene es bueno o es un delincuente como parece que puede ser el señor que estaba sentado en el palco el pasado martes. Más allá de lo incoherente que pueda ser ese pensamiento en él, pero es un tema de una conversación entre ambos, yo discrepo y mucho. Querer cambiar a toda costa no implica ir a Guatepeor. Ese discurso de que hay que cambiar a tal entrenador, portero o quien sea por el primero que pase por ahí me parece tan absurdo como ridículo. Cuando cambias algo, tiene que ser para mejorar. Cambiar por cambiar es una pérdida de tiempo en el mejor de los casos.

Me parece que estamos en una situación en la que vamos mal de tiempo. Por el que hemos perdido, más que por el que falta para empezar la próxima liga. Y ese tiempo perdido ha hecho que hayamos perdido oportunidades. Y no me refiero a haber podido probar a algún jugador del Promesas en estos partidos intrascendentes que llevamos este último mes. Me refiero al tiempo perdido las temporadas que hemos jugado en segunda en las que no hemos creado nada. Bueno sí, hemos creado pobreza y problemas. De aquellos polvos, estos lodos.

Hace un par de semanas hablaba de refundar el club. De saber quiénes éramos y hacia dónde queremos ir. Este es el tiempo que estamos perdiendo. Por eso digo que para mí lo importante no es que Ronaldo venda, que es importante y mucho, sino que el que venga sepa dónde viene. A qué viene ya lo sabemos, a ganar platita. Pero hay varias formas de ganar dinero y me parece importante que la que se elija sea compatible con la sostenibilidad del club.

Que se vaya Ronaldo, pero no a cualquier precio. Que la frase de «alguien vendrá que bueno te hará» no se cumpla, porque sería fatal para este equipo.

Sé que es una utopía, pero los que decidamos quién debe tomar las riendas del club deberíamos ser nosotros en una especie de concurso-oposición. Cada licitador que presente su programa y nosotros votamos. Claro, que eso tiene un problema y es que nosotros también nos equivocamos. Tanto que si en 2018 hubiésemos votado entre Tinajero y Ronaldo habría ganado Ronaldo.