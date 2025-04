Cámara oculta en Zorrilla

Pues yo agradezco que los jugadores con un dos a cero en contra y veinte minutos por delante den la cara e intenten maquillar el ... resultado. Agradezco que Jorge Santiago me mande una carta intentando explicar lo inexplicable. Agradezco que se intente convivir en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir. La verdad es que habría agradecido más haber hecho las cosas bien antes y no tener que estar así, porque es verdad que ahora tengo que agradecer cosas que deberían ser normales.

Pero soy así de raro y pienso que no por haber hecho las cosas mal durante un tiempo haya que seguir haciéndolo mal toda la vida. Y aquí es donde empiezan los problemas. Me da la sensación de que hay cosas que se siguen haciendo mal. Tener al equipo último con dieciséis puntos y a once de la salvación y que parezca que no pasa nada es algo me indigna por un lado y por el otro me sorprende. Es que yo veo esa actitud en cualquier empresa y empezaría a buscar la cámara oculta porque no me creo que no se estuvieran tomando decisiones. Pero es que la cámara no estaba oculta el pasado sábado cuando Domingo Catoira sale a la entrevista de DAZN y dice «El club está en un período de análisis más que de planificación». A cara descubierta y sin el menor rubor en su expresión.

¿Qué hay que analizar a estas alturas? Que yo no digo que sea fácil preparar la temporada en Segunda a estas alturas. Hay muchos jugadores de Segunda muy interesantes que querrán jugar en Primera y que no se van a comprometer por las buenas con este Real Valladolid. Eso de que tenemos 4 meses más que el resto para preparar la temporada es una tontería del tamaño del sombrero de un picado, pero no se puede tener a la afición en pie de guerra y salir a la tele como que no pasa nada.

Agradezco muchas cosas y no soy el amargado de turno que hace exégesis de cada tuit, carta o comunicado para demostrar que estoy enfadado. Pero no soporto la desidia que demuestra en cada intervención Domingo Catoira. Como decía Borges, su desidia hace que el ayer sea igual que el mañana. Algunos se paran a pensar y se quedan ahí toda la vida. Y no podemos. Hay que actuar ya si no queremos que el año que viene... prefiero no acabar la frase.