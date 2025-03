Más carácter en el Real Valladolid

Si siempre haces las cosas de la misma forma no esperes resultados distintos. Hay que intentar las cosas aunque sepas que vas a fracasar. Si ... te puede el miedo ya estás fracasando. Lo que no entiendo es a qué tenemos miedo. ¿A descender? ¿A hacer el ridículo? Pues estamos en segunda y haciendo el más absoluto de los ridículos. Goleados prácticamente cada fin de semana y sin meter un gol al arcoiris. No podemos tener peores resultados ni hacer más el ridículo. Así que solo nos queda intentarlo. Pero si contra el equipo que supuestamente marca la salvación salimos en casa como salimos el pasado viernes, pues poco podemos hacer.

No es una cuestión de táctica, es de actitud. No recuerdo a qué futbolista del Valladolid de Cantatore le preguntaron hace unos meses por la diferencia que supuso el cambio Benitez-Cantatore. Y respondió que con Cantatore se entrenaba menos que con Benitez, que lo que cambió fue el trabajo mental.

Tengo claro que no tenemos equipo para salvarnos cómodamente, pero también tengo la certeza de que no tenemos equipo para estar arrastrando la imagen del club de esta forma. En esta vida la cobardía se penaliza más que la valentía. Descendimos por no arriesgar aquel día contra el Getafe esperando a que otros hicieran nuestro trabajo, pudimos no ascender (no se me ocurre decir la sandez esa de que ascendimos de rebote) por no ser un equipo proactivo y esta temporada hemos dejado marchar puntos y partidos por ser «conservadores». Por esto digo que basta ya. Que si no vamos a por los partidos no los vamos a ganar. Me da igual irme a segunda a falta de 3 partidos que de 5 si lo hemos intentado. Morir sin luchar es triste. Y además es injusto para una masa que no ha abandonado al equipo en toda la temporada. Incluyo el partido del pasado viernes en este último comentario.

Nos merecemos una alegría, pero esto es deporte y esa no tiene porqué llegar, pero al menos nos merecemos la imagen de un equipo que va a luchar los partidos. Lo del pasado viernes no se puede repetir en Mestalla. Hay que ir a Valencia a ganar y si pierdes que sea porque han sido mejores. Se les da la mano y a preparar el siguiente partido contra el Celta.

Los jugadores y técnicos y Álvaro Rubio el primero deberían de saber que en este club se perdona todo menos la falta de carácter. Y de eso andamos faltos últimamente.