Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
Más de cien fotos de los miles de seguidores de ambos equipos que llenaron el estadio
Valladolid
Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:35
El Real Valladolid y la Cultural Leonesa han disputado un derbi de la comunidad que ha congregado a miles de aficionados en el Nuevo José Zorrilla. Nuestro fotógrafo ha capturado más de cien imágenes de las gradas del estadio vallisoletano y te animamos a que te busques en estas galerías de fotos si estuviste presenciando el encuentro.
Como siempre, en nuestro Canal Pucela puedes encontrar la información completa de este partido además de toda la que genera a diario el Real Valladolid.
