El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos aficionados posan juntos en la grada antes del Real Valladolid-Cultural Leonesa. José C. Castillo

Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural

Más de cien fotos de los miles de seguidores de ambos equipos que llenaron el estadio

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:35

El Real Valladolid y la Cultural Leonesa han disputado un derbi de la comunidad que ha congregado a miles de aficionados en el Nuevo José Zorrilla. Nuestro fotógrafo ha capturado más de cien imágenes de las gradas del estadio vallisoletano y te animamos a que te busques en estas galerías de fotos si estuviste presenciando el encuentro.

-Búscate en la grada 1/4.

-Búscate en la grada 2/4.

-Búscate en la grada 3/4.

-Búscate en la grada 4/4.

Como siempre, en nuestro Canal Pucela puedes encontrar la información completa de este partido además de toda la que genera a diario el Real Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    La agenda de la ministra de Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  4. 4

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  8. 8

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  9. 9

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  10. 10

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural

Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural