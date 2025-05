Álvaro Rubio: «Estoy muy jodido... Si tengo que salir, ojalá pueda volver más fuerte»

El mensaje de Álvaro Rubio sonó a despedida. El técnico riojano atendió por última vez a los medios de comunicación esta temporada. El preparador riojano ... entonó el 'mea culpa' al no haber sabido enderezar al equipo en toda una segunda vuelta en la que el Real Valladolid ha sumado un punto, con doce derrotas consecutivas para treinta en la temporada.

No pudo lograr una victoria con la que dibujar una sonrisa al menos de los aficionados, que ya se llevaron -en su mayoría- la tranquilidad de saber que habrá nuevo rumbo en el club con 24 horas de antelación. Rubio aseguró no saber mucho más tras la enésima goleada de la temporada, esta vez ante un Leganés que se va de la mano a Segunda con los blanquivioleta. «Nos enteramos ayer en el autobús. Nadie se ha dirigido a nosotros, ni sabemos nada», afirmó el entrenador, que mantuvo ese mensaje de agotamiento mental del equipo, sin poder competir una vez más.

«Es una istuacion muy crítica, muy límite... Sin pelear por un objetivo desde hace semanas. Se hace muy difícil cuando no tienes algo por lo que luchar, por pelear», describió. «Más que de acitud, el problema es de bloqueo mental. No es que no quieran, es que no pueden. Se que los jugadores lo están pasando mal, y la actitud parece mala, pero no es así», indicó Rubio. «Es una situación muy difícil de explicar cuando no la has vivido, pero entiendo que la gente esté muy enfadada».

Álvaro Rubio volvió a incidir en el trabajo realizado, pese a que no haya dado ningún fruto. «Nosotros hemos intentado por nuestra parte trabajar lo máximo posible y con la máxima honradez», agregó. «Intentar priorizar a los jugadores el tema mental, pero enseguida nos hemos caído. No hemos conseguido un buen resultado que nos ayudara a cambiar esa dinámica».

«Me quedo con lo que nos dicen los jguadores, que les hemos ayudado que lo hemos hecho todo, y por poner algo de luz en todo esto, me quedo con los jóvenes que están empujando desde abajo. Es la posibilidad de poner una base para crecer», destacó.

Por último, Rubio valoró su etapa en el banquillo, y echó la vista atrás para ver si, sabiendo lo que sabe ahora y el posible borrón en su currículum, hubiese aceptado el encargo del club. «Seguramente no hubiese cambiado nada. Hubiese dicho sí. En ese momento creía que era la decisión acertada... Ahora estouy mu jodido, porque no he podido, pero la experiencia es positiva dentro de lo que ha pasado», afirmó. «Me ha ayudado a ver las cosas, a ser más fuerte, y si tengo que salir, ojalá pueda volver y con más fuerza», concluyó.