Alguacil no se fía del Real Valladolid: «Van a querer agotar sus posibilidades»

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, no prevé un partido fácil ante el Real Valladolid, por mucho que el Pucela aparezca como el colista descolgado de Primera División (16 puntos). «No me fío del Real Valladolid ni de cualquier equipo porque esto es Primera División y ellos van a querer agotar todas las posibilidades de mantenerse. Es verdad que con el cambio de entrenador [Álvaro Rubio por Diego Cocca] recibieron un golpe muy duro el día que jugaron contra el Athletic [derrota por 7-1], pero han competido muy bien en los tres partidos siguientes y en alguno han estado cerca de sacar algo positivo. Entiendo que todos los jugadores del Real Valladolid quieren agotar todas las posibilidades de mantenerse en Primera y, si esto no sucede, acabar de la mejor manera posible. No va a ser un partido fácil porque desde el cambio de entrenador, y excepto ante el Athletic, los demás equipos que se han enfrentado al Real Valladolid han sufrido mucho», recalcó ayer el técnico 'txuri urdin' durante la comparecencia previa al partido.

Alguacil insistió en la idea de que «no hay partido sencillo en Primera División» y que será un enfrentamiento «complicado». «Independientemente de que esté el Real Valladolid o el martes el Madrid, yo me centro en sacar lo mejor de nuestro equipo. Eso es lo que he hecho en los últimos años. Da igual quién esté y qué competición sea: Liga, Copa o Europa. Eso es lo que nos ha dado frutos para estar compitiendo estos cinco años como hemos hecho. Esa va a ser la clave. No sabemos si el Real Valladolid cambiará cosas respecto a los últimos partidos, así que nos adaptaremos para sacar el máximo rendimiento de nuestra plantilla con la intención de ganar».

Cambios

El entrenador de la Real Sociedad se verá obligado a rotar su once, pero no porque piense ya en el desenlace de las semifinales de Copa frente al Real Madrid sino porque algunos jugadores «no están en las mejores condiciones para afrontar el partido» de esta tarde. «Yo lo tengo muy claro:el equipo no está pensando en el martes sino en sacar este encuentro. Es la mejor manera de afrontar lo del martes. Siempre doy la máxima prioridad al siguiente partido, independientemente de que haga una alineación u otra».

A medio plazo, Alguacil ve a la Real Sociedad preparada para pegar un arreón final que acabe dejando al equipo de nuevo en puestos europeos. «Lo puedo decir más alto, pero hay que demostrarlo. Confío en que lo haremos. Así lo quise transmitir tras el partido ante el Rayo por las sensaciones con las que acabé, con un gran primer tiempo en Vallecas y, tras encajar dos goles e ir perdiendo, ser capaces de empatar y tener la opción de ganar. Eso me hace pensar que se puede, pero no hay que decirlo, sino hacerlo. En eso nos centramos:en intentar mejorar, sobre todo generando ocasiones para acertar y solventar los partidos, ganándolos de la mejor manera posible».