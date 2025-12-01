«Se non è vero, è ben trovato»

En pretemporada, a medida que un equipo se va formando, pasan los amistosos, la campaña de abonados avanza y se acerca el inicio de la ... competición, todo son palabras bonitas, comentarios positivos y expresiones grandilocuentes para alimentar la ilusión e incitar a la esperanza. Esta situación no es exclusiva del Real Valladolid, sino que se aplica a la gran mayoría de equipos cada verano. Sin embargo, al final, las palabras echan a volar y la realidad de los acontecimientos arrasa con la charlatanería, colocando a cada uno en el lugar que le corresponde.

«Se non è vero, è ben trovato» es una expresión italiana que significa que si algo no es verdad, está bien inventado cuando es tan creíble o convincente que parece real. Los aficionados del Real Valladolid, por nuestra experiencia en las últimas dos décadas, podríamos ser ya italoparlantes nativos, de tantas milongas que no son 'veras', pero están perfectamente 'trovatas'. Esta temporada, en cada declaración, desde el primer día, han tratado de colarnos que este equipo estaba pensado para el ascenso, cuando saben de sobra que no da para ello. Los presidentes y el entrenador, como buenos trileros, siempre han sido sutiles, hablando también de reconstrucción, proyecto y trabajo. No así Víctor Orta, la superestrella de los fuegos artificiales, que no deja de exagerar cada vez que tiene un micrófono delante. Y lo dice uno que admira su pasión por el fútbol y aprecia el bagaje de su trabajo. El madrileño ha llegado a decir, sin ruborizarse, que Juanmi Latasa era el mejor delantero de Segunda. Entiendo que parte de su trabajo sea dar valor a sus activos, pero poner unas expectativas tan altas que de manera manifiesta no se pueden colmar, solo aumenta la presión y confunde a una afición abocada a la decepción.

Ante el Málaga, casi la mitad de los abonados no acudió al estadio José Zorrilla. El tiempo no acompañaba, pero no es algo que pille por sorpresa en Valladolid. Primer aviso serio de una afición cansada. Con la dinámica del equipo este 2025 (5 victorias en 19 partidos en casa y 6 triunfos en 37 encuentros en total), la gente necesita hacer un acto de fe cada partido en Zorrilla, pero la paciencia se agota.

Por mucho que traten de convencernos con un discurso exageradamente optimista de las posibilidades de este equipo, una mentira, por muy bien contada y adornada que esté, sigue siendo una mentira.