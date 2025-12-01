El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tifo en las despobladas gradas de Zorrilla antes del último Real Valladolid-Málaga Rodrigo Jiménez
Real Valladolid

«Se non è vero, è ben trovato»

Libre directo ·

Una mentira, por muy bien contada y adornada que esté, sigue siendo una mentira

Alberto Cuesta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:01

En pretemporada, a medida que un equipo se va formando, pasan los amistosos, la campaña de abonados avanza y se acerca el inicio de la ... competición, todo son palabras bonitas, comentarios positivos y expresiones grandilocuentes para alimentar la ilusión e incitar a la esperanza. Esta situación no es exclusiva del Real Valladolid, sino que se aplica a la gran mayoría de equipos cada verano. Sin embargo, al final, las palabras echan a volar y la realidad de los acontecimientos arrasa con la charlatanería, colocando a cada uno en el lugar que le corresponde.

