Javi Sánchez abandona el césped del estadio La Florida tras la eliminación copera. Marcos Calvo
Libre directo

Una Copa para manchar la historia

«El Real Valladolid del siglo XXI siempre encuentra la manera de seguir tocando fondo cuando ya parece que no puede seguir haciéndolo»

Alberto Cuesta

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

La última eliminación en Copa del Rey del Real Valladolid no es una más. La humillación sufrida ante el Portugalete supone, además de perder la ... oportunidad de seguir avanzando en la competición más bonita que se juega en España, una mancha permanente e imborrable que nos recordará, según vaya pasando el tiempo, uno de los peores momentos (otro más) en los casi cien años del club. Una herida abierta en el corazón de todo blanquivioleta que sienta un mínimo aprecio por la historia del Pucela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

