El Portugalete ridiculiza al Pucela y le echa de la Copa

En el sótano del Real Valladolid siempre hay un piso más abajo. El equipo blanquivioleta soterró en Portugalete y en la Copa del Rey un ... nuevo capítulo para olvidar de una historia venida a menos. El equipo local, un Tercera –como el Tordesillas, como el Mojados– echó a las primeras de cambio a los blanquivioleta del Torneo del KO. Dejó el nuevo proyecto tiritando, ya no solo por la eliminación, sino por la forma de caer, de manera justa e inoperante en un estadio de La Florida, que no sufrió, ni se inquietó en los 98 minutos que duró el encuentro. Es más, si el partido siguiese disputándose a estas horas, es más probable que el gol volviese a llegar en clave vasca ante la inoperancia ofensiva de un equipo, que ya no es que no inquiete a sus homólogos en Segunda División, es que en Portugalete demostró que es incapaz de desarbolar a futbolistas sub-23 (o de menos de 21 años) que compaginan sus estudios o sus primeros trabajos laborales con el balompié.

Es más, no sufrieron los jugadores o el cuerpo técnico local, pero tampoco los aficionados vascos que amenazaron con la invasión de campo mucho antes que se cumpliese el minuto 80... Mucho antes de que el colegiado les enojase con ocho minutos de añadido que no sirvieron para nada. «Pedimos a los aficionados locales que permanezcan en sus asientos y no invadan el terreno de juego al término del partido». Mensaje por la megafonia, como si de la publicidad soviética se tratase en el cerco de Staligrando al malogrado sexto ejército nazi. Se repitió por los altavoces una y otra vez, mientras los más pequeños de las categorías inferiores de los jarrilleros aplazaban unos minutos más su hora de la cama, con la ikastola mañana a primera hora. Los mayores hablaban de cacharros ante la fiesta que se avecinaba. A esta invita el Pucela, pensaron los poco más de veinte aficionados blanquivioleta que se frotaban los ojos ante el nuevo desastre. Muchos, emigrantes en el País Vasco, que su último partido en sus retinas fue el 7-1 del Athetic de infausto recuerdo, en el debut de Álvaro Rubio la pasada temporada.

Era Primera, y entonces ya se hablaba de ridículo, elevado ayer a un nuevo nivel, eso sí con un equipo nuevo, proyecto diferente, pero que sufre su primer gran varapalo, mucho más allá de derrotas puntuales ante Albacete, Cultural y Deportiva Leonesa o Sporting de Gijón, los tres partidos perdidos en la Liga en lo que va de temporada, y que tienen al equipo fuera del 'play off' de ascenso.

Portugalete Ibón González; Recio, Ander González, Quintana, Gorka Crespo, Del Cura, Yeray Cuello, Gonzalo Alfaro, Tapiador, Pedro Belar; y Xabi Gómez. 1 - 0 Real Valladolid Álvaro Aceves; Trilli, Hugo San, Javi Sánchez, Torres; Alani, Lachuer, Chuki, Xavi Moreno; Delgado y Marcos André. Árbitro: Morilla Turrión (Colegio navarro).

Goles: 1-0 Xabi Góme (min. 59).

Incidencias: La Florida. 3.500 espectadores.

El Real Valladolid llegó tarde al partido, de forma literal, porque su autobús se vio inmerso en un atasco, lo que obligó a retrasar el encuentro quince minutos, pero también en relación al juego. De hecho, dio la sensación de que el equipo, aunque fuese con balones a la olla, solo se lanzó al ataque cuando ya se estaba en el añadido de la segunda mitad y el «se ruega a los aficionados locales que no invadan...», torpedeaba la megafonía a Marcos André, que delante del portero local remató y su balón se fue... ¡A saque de banda! –increíble, y mejor que no se viese por la tele–. «Se ruega que...», y Arnu, en el minuto 98, en la última jugada del partido, mandó el balón por encima del arco de Ibon González.

El partido más plácido del meta donostiarra, que seguró que en su hora de camino entre su domicilio en San Sebastián y Portugalete no pensó tener un partido más plácido ante delanteros 'top', como Marcos André. Peor lo pasó el guardameta para frenar a sus compañeros en la 'invasión' de la modesta sala de prensa del campo jarrillero, en el que trató de evitar que la fiesta y el txakolí interrumpiese las palabras del entrenador local, al que casi se le caían las lágrimas. Como al presidente del Portugalete, que echó las suyas con el gol de Xabi Gómez en el minuto 59 y que fue suficiente para hundir el buque de Almada.

El habilidoso ariete vasco fue el encargado de hacer justicia al mejor partido de los locales. Aprovechó la falta de contundencia de la defensa pucelana –también de los centrocampistas– para darse la vuelta y batir de tiro cruzado a Aceves. Solo dos minutos antes, el propio Gómez había hecho lo mismo y había obligado al ayer portero titular blanquivioleta a realizar una estirada, cual Guilherme en la Liga...

No fue la última de los locales, que solo dejaron de apretar a partir del minuto 80, después de que intercambiasen los papeles con los visitantes y demostrasen más veteranía para dormir el partido. No reaccionó el Pucela ni con Peter en el campo, ni con Juric, ni con Amath... Ni un solo jugador blanquivioleta se salvo del nuevo socavón que retrató al peor Real Valladolid y al proyecto que capitanea Guillermo Almada, que se quedó a las primeras de cambio sin Copa, con un nuevo capítulo para olvidar, y van...