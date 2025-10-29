El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos André y Arnu se lamentan tras una ocasión fallada en el tiempo d descuento.

Ver 65 fotos
Marcos André y Arnu se lamentan tras una ocasión fallada en el tiempo d descuento. Marcos Calvo
La crónica

El Portugalete ridiculiza al Pucela y le echa de la Copa

El equipo de Tercera se carga al equipo de Almada en la primera ronda y torpedea el nuevo proyecto blanquivioleta

Juan J. López

Juan J. López

Portugalete

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:14

Comenta

En el sótano del Real Valladolid siempre hay un piso más abajo. El equipo blanquivioleta soterró en Portugalete y en la Copa del Rey un ... nuevo capítulo para olvidar de una historia venida a menos. El equipo local, un Tercera –como el Tordesillas, como el Mojados– echó a las primeras de cambio a los blanquivioleta del Torneo del KO. Dejó el nuevo proyecto tiritando, ya no solo por la eliminación, sino por la forma de caer, de manera justa e inoperante en un estadio de La Florida, que no sufrió, ni se inquietó en los 98 minutos que duró el encuentro. Es más, si el partido siguiese disputándose a estas horas, es más probable que el gol volviese a llegar en clave vasca ante la inoperancia ofensiva de un equipo, que ya no es que no inquiete a sus homólogos en Segunda División, es que en Portugalete demostró que es incapaz de desarbolar a futbolistas sub-23 (o de menos de 21 años) que compaginan sus estudios o sus primeros trabajos laborales con el balompié.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10 Detienen a un hombre en Soria después de hallar muerto a su padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Portugalete ridiculiza al Pucela y le echa de la Copa