Batacazo sin lucha del Real Valladolid en Copa

Sólo pude parte de la primera parte del partido de Portugalete a través de uno de esos enlaces piratas en los que sufres más cortes ... que en una discoteca intentando ligar. Y lo que comenté con mi hijo es que nos estaban dando un repaso considerable. Repaso en intensidad y en compromiso. Lo que tuvimos el pasado domingo nos faltó el miércoles. El míster dice que nos faltó fútbol, pero es lo que ocurre cuando juegas sin ganas. Luego me pasé a la radio y lo que Chus Rodríguez y el enviado especial de El Norte de Castilla, Juanjo López, contaban es que en el descanso Guillermo Almada tenía un globo impresionante. Pero quince minutos más tarde salimos con los mismos once y al parecer con menos ganas que en la primera. Y no es hasta el gol cuando decide hacer cambios. Cuatro de una tacada.

No seré yo el que entre a cuestionar a un entrenador en decisiones tácticas o en gestión de grupos, pero creo que el principal responsable de lo que pasó el miércoles en Portugalete fue él y su indolencia. Hemos pasado de criticar a un entrenador por tener programados los cambios en el sesenta a criticar a otro que los hace en el ochenta. ¿Soy el único que piensa que si en el minuto veinticinco se carga a un futbolista el resto no reacciona? No se necesita ser entrenador para ver que en ocasiones unas banderillas te hacen más bravo. El míster debió pensar que las banderillas era esperar a que nos metieran un gol en contra.

Lo único cierto es que no estaremos en el próximo sorteo de Copa por dejadez de un entrenador y de unos futbolistas que decidieron no aprovechar las oportunidades que les dieron. Y encima eso provoca un cisma justo después del partido que parecía que habíamos dado con la tecla. No se puede ser más torpe y más irresponsable, la verdad.

Hablo de memoria y puedo equivocarme, pero la mejor clasificación del equipo este siglo se logró después de caer eliminados contra el Real Unión de Irún en Copa. A doble partido y con la vuelta en casa para mayor escarnio. Lo pasado el miércoles no tiene mayor implicación en el futuro, pero sí es un borrón en nuestra historia. Manchón que es verdad que todos los equipos sufren de vez en cuando, pero venimos de lo del año pasado en Orense, que pudo haberse adelantado un par de semanas y haber caído en Ávila.

Si a mí me das a elegir esta temporada entre el ascenso y perder la final de Copa, elegiría esto segundo, por eso me duele caer a las primeras de cambio y sin luchar. Espero que los implicados hayan elegido lo primero y ahora se pongan las pilas.