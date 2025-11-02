El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Federico firma autógrafos en Portugalete a aficionados del Pucela. Marcos Calvo
Desde la grada

Batacazo sin lucha del Real Valladolid en Copa

«No se necesita ser entrenador para ver que en ocasiones unas banderillas te hacen más bravo»

Carlos Pérez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:17

Sólo pude parte de la primera parte del partido de Portugalete a través de uno de esos enlaces piratas en los que sufres más cortes ... que en una discoteca intentando ligar. Y lo que comenté con mi hijo es que nos estaban dando un repaso considerable. Repaso en intensidad y en compromiso. Lo que tuvimos el pasado domingo nos faltó el miércoles. El míster dice que nos faltó fútbol, pero es lo que ocurre cuando juegas sin ganas. Luego me pasé a la radio y lo que Chus Rodríguez y el enviado especial de El Norte de Castilla, Juanjo López, contaban es que en el descanso Guillermo Almada tenía un globo impresionante. Pero quince minutos más tarde salimos con los mismos once y al parecer con menos ganas que en la primera. Y no es hasta el gol cuando decide hacer cambios. Cuatro de una tacada.

