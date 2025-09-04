«En Villasarracino si no hay salve ni fuegos, no hay fiestas»

Lara Arias Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:55 Compartir

La localidad de Villasarracino experimenta cada verano un renacer poblacional. Durante el mes de septiembre, la localidad llega a triplicar su número de vecinos, un incremento que coincide con las celebraciones en honor a la Virgen de La Piedad, que se desarrollan desde el 5 hasta el 10 de septiembre. En palabras de su alcalde, Constantino Antolino, se trata de «unos días únicos y de disfrute para todos».

—¿Qué ambiente se respira en el pueblo durante esos días?

–Pues mucha gente. Al final, es parecido todos los años: se cambia un poquito, pero la esencia es la misma. El viernes, por ejemplo, tenemos pancetada con sopas de ajo y chorizos a la plancha, música y buen ambiente para empezar con fuerza. El fin de semana es cuando más público hay, sobre todo gente joven.

—¿Qué actos no se pierde nunca?

–La misa, los fuegos artificiales y la Salve. El día 8 bajamos a la Virgen desde la ermita hasta la iglesia, se celebra la misa y después vuelve a subir. Y el último día, a las 12 de la noche, se canta la salve y se tiran los fuegos. Es una tradición de toda la vida, si no hay fuegos ni salve, no hay fiestas.

—¿Cómo han cambiado las fiestas con el paso de los años?

–Muchísimo. Hace 20 años esto era impresionante, había más ambiente familiar y las peñas estaban más unidas. Ahora siguen existiendo, pero muchos chavales vienen solo para los días grandes y ya no es lo mismo que antes. Aun así, cada uno disfruta a su manera y está muy bien.

—¿Cuáles diría que son los actos imprescindibles del programa?

–Además de la misa y los fuegos, también los bingos, que gustan mucho. La gente los espera y se han convertido en una tradición. Tampoco puede faltar la chocolatada de madrugada, con churros, y actividades para los niños, como los hinchables del sábado. La charanga también es fundamental, anima todo el pueblo y hace que la gente se junte.

—¿Hay novedades este año?

–La verdad que no. Ha sido un año complicado a nivel personal y se ha mantenido la misma línea que otros años.

—¿Qué papel tienen las peñas en estas fiestas?

–Animan muchísimo, como en todas partes. Antes casi todos los vecinos tenían su local, ahora la mayoría dependen de los espacios municipales. Aun así, siguen siendo clave porque se juntan, organizan comidas y dan mucho ambiente.

—¿Cómo es la implicación de los vecinos?

–La mayoría participan y echan una mano cuando hace falta. Se nota mucho en las fiestas, aunque también durante el año. Por ejemplo, ahora hay un curso de móviles para la gente mayor que ha tenido muy buena acogida.

—¿Se mantienen los juegos tradicionales?

–Sí, aunque más en la semana cultural que en las fiestas. Los bolos, la rana, entre otros, que son juegos que forman parte de la tradición, aunque no siempre cuadran en los días festivos porque la gente está más pendiente de otras cosas.

—¿Cuál es el momento más emotivo de estas fiestas?

–Sin duda, la Salve del último día. A medianoche se para la música, se canta y se lanzan los fuegos. Viene gente incluso desde Palencia solo para ese momento. Es un instante muy especial, de mucha devoción y de unión para todos.

PROGRAMA

Viernes, 5 de septiembre:

18:30 h. Volteo de campanas y chupinazo.

18:45 h. Gymkhana sarracena.

20:00 h. Actuación del Mago Toño.

21:30 h. Cena sarracena.

22:45 h. Primer Bingo.

23:00 h. Juego de la escoba en el frontón.

23:30 h. Discomóvil Amanecer.

03:00 h. Chocolatada.

Sábado, 6 de septiembre:

12:00 h. Disfraces infantiles.

12:30 h. Actividades y juegos para los pequeños.

12:30 h. Campeonato de Frontón.

13:30 h. Concurso de Tortillas.

17:00 h. Campeonato de Mus.

De 17:00 a 20:30 h. Parque Infantil (Hinchable tobogán, ninja- balancines y barredora).

De 17:00 a 20:30 h. Bus turístico ecológico.

19:00 h. Desfile de peñas con

¡Pacharanga Sound León!

22:00 h. Verbena con Essencia Musical.

00:15 h. Disfraces de adultos en la ermita. 00:45 h. Bingos.

01:45 h. Discomóvil Essencia.

03:00 h. Chocolatada.

05:30 h. Sentada popular.

Domingo, 7 de septiembre:

12:15 h. Misa dominical.

13:15 h. XXXX Edición de la clásica Milla Urbana.

13:30 h. Vermú torero amenizado por el concierto de Blash.

17:00 h. Campeonato de Tute. 17:30 h. Golygol y Rana.

17:30 h. Campeonato de Triples.

19:00 h. Tardeo en el frontón, de la mano del gran DJ Gómez.

22:45 h. Bingos.

00:00 h. Grupo Mala Infancia.

Lunes, 8 de septiembre:

08:10 h. XVIII Edición 'Esperando al Aja'.

12:30 h. Santa Eucaristía en honor a la patrona Nuestra Señora la Virgen de la Piedad.

17:30 h. Juegos de mesa.

19:00h. Partido anual de Solteros vs. Casados.

22:00 h. Verbena a cargo de Essencia Musical.

00:45 h. Bingos.

01:45 h. Discomóvil Essencia.

Martes, 9 de septiembre:

17:00 h. Campeonato de Esco 17:30 h. Tarde de juegos de mesa para todas las edades.

22:00 h. Verbena a cargo de Essencia Musical.

00:45 h. Bingos. 01:30 h. Sigue la marcha en la ermita con la Discomóvil Essencia.

05:30 h. After en las peñas.

Miércoles, 10 de septiembre:

17:30 h. Tarde de juegos de mesa para todas las edades.

21:00 h. Verbena a cargo de Essencia Musical.

00:00 h. Canto de la Salve.

00:10 h. Fuegos artificiales.

00:30 h. Bingo.

