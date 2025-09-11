La villa de Riaza reúne a doce de los mejores especialistas del momento

Los astados de Ribera de Campocerrado y Fermín Bohórquez que se lidiarán en el festejo.

Riaza vivirá una de las citas más esperadas de sus fiestas patronales 2025 con el Gran Concurso de Recorte Libre que se celebrará el próximo domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas.

El evento reunirá a 12 de los mejores recortadores de España, entre ellos, 'El Ruso', Dany Alonso, Pablo Martín 'Guindi', 'Juancar', Diego Almarza, Ángel González 'Pechu', Jorge Gómez, Javi Manso 'Balotelli', Cristian Cortijo y Borja Franco, entre otros.

Hay que recordar que Israel Pérez 'El Ruso', fue el ganador de la pasada edición del concurso de Riaza, causando una muy buena impresión entre los aficionados que se congregaron para presenciar este evento.

Entre la lista de seleccionados de esta ocasión aparece el cortador local Borja Franco, además de Pablo Martín 'Guindi', dos veces campeón de la Liga del Corte Puro y que está realizando un gran final de temporada. También Javier Manso 'Balotelli' concursará en Riaza, y lo hace en un gran momento tras proclamarse campeón en varios concursos. Otros nombres propios son los de Pechu, campeón de Las Ventas 2024 o Dany Alonso, campeón de España de 2024.

En esta oportunidad, los recortadores se medirán ante cuatro espectaculares novillos-toros de las prestigiosas ganaderías de Fermín Bohórquez y Ribera de Campocerrado garantizando emoción, destreza y momentos de gran intensidad en esta plaza de toros.

Este duelo entre la técnica y el valor de los especialistas y la bravura de dos hierros de prestigio, promete momentos de alta tensión y belleza en el coso segoviano. Sin duda, el buen hacer de los participantes se dejará sentir en los tendidos que a pocos días de la cita, ya auguran una muy buena entrada.

Hay que señalar que para esta ocasión se ha promovido un espectáculo de recorte libre en el que se darán cita doce especialistas que se encuentran en un gran momento. De este modo, hasta los tendidos llegará el mejor espectáculo de cortes, quiebros y saltos; sin duda, una oportunidad única para disfrutar de esta bonita modalidad.

Las entradas para este festejo estarán disponibles en el Ayuntamiento los días previos y el día del festejo en la caseta-taquilla de la plaza de toros (en las traseras del ayuntamiento) desde las 17:30 horas.

La villa de Riaza es uno de los pueblos de referencia de la provincia de Segovia por su historia, patrimonio, naturaleza y una excelente gastronomía. Además, tampoco se puede olvidar una de sus señas de identidad: la afición al toro. Son más que conocidos sus populares encierros, catalogados como Encierros Tradicionales por la Junta de Castilla y León en el año 2009, debido a su probada y notable antigüedad.

Tal y como se puede apreciar con festejos como el de Riaza, todavía queda por delante un mes de septiembre con numerosas citas taurinas, en el que los concursos de recortes seguirán ocupando un lugar destacado dentro de las ferias programadas. Estas citas se han hecho un hueco desde hace años debid0 a la cuidada selección de los astados y a la valentía y buen hacer de los recortadores.

Detalles del festejo

Especialistas:

Algunos de los participantes de la cita de Riaza serán Israel Pérez 'El Ruso' (campeón de Riaza 2024), Dany Alonso (campeón de España 2024), Pablo Martín 'Guindi' (dos veces campeón de la Liga del Corte Puro), Juan Carlos García 'Juancar', Diego Almarza, Ángel González 'Pechu' (campeón de Las Ventas 2024), Jorge Gómez, Javi Manso 'Balotelli', Cristian Cortijo y Borja Franco. Al coso de Riaza saltarán un total de doce especialistas.

Ganaderías:

Se han seleccionado los hierros de Ribera de Campocerrado y Bohórquez.

Fecha:

Domingo, 14 de septiembre a las 19:00 horas

Venta de entradas:

Las entradas están disponibles en el Ayuntamiento de Riaza los días previos y el día del festejo en la caseta-taquilla de la plaza de toros (en las traseras del ayuntamiento) desde las 17:30 horas.