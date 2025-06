Miguel García Marbán Valladolid Miércoles, 18 de junio 2025, 22:39 Comenta Compartir

Medina de Rioseco se dispone a vivir desde este viernes algunos de los días más importantes del año con la celebración de sus fiestas patronales de San Juan. Para el alcalde, David Esteban, «es momento de interrumpir los quehaceres ordinarios para el encuentro».

Un año más llega San Juan. ¿Qué suponen estos días para los riosecanos?

Cuando el devenir del calendario atrae atención a la onomástica de San Juan, en Medina de Rioseco lo sentimos sinónimo de ecuador de año, de principio de verano, de fin de curso…, pero sobre todo los riosecanos pensamos que es momento de interrumpir los quehaceres ordinarios para el encuentro, con los nuestros, en la calle, con las peñas, con los amigos, con los visitantes… Están los corazones predispuestos a vivir unas fechas muy especiales. Y se palpa en el ambiente, en cada esquina de la ciudad.

¿Qué destacaría del programa de este año?

Por encima de todo que van a ser cinco días de una intensidad frenética. Con 60 actos festivos para todas las edades que van a hacer las delicias. Es difícil destacar, porque todo es destacable: los animados vermús, los excepcionales tardeos, las variadas pequefiestas; las orquestas top como New York, Nueva Banda o Marsella; el gran Dj Nano y los Dj's locales, la solidaridad y el buen hacer de la Asociación Taurina con la Asociación Campanilla de Niños Oncológicos de Valladolid con su inigualable becerrada benéfica, los encierros recuperando el encierro nocturno con el toro del cajón, el nuevo espectáculo de Scura Splats Alien's Foc para la gran noche del Fuego, Electromoon, las charangas, el teatro en la calle…, y que no se nos olvide la esencia de la tradición, la hoguera, la procesión de nuestro Patrón o el coincidente día del Corpus. Me dejo tantas cosas que sólo puedo invitar a leer con detenimiento el programa.

¿Cuál son los pilares de estas fiestas?

La calle, las peñas, la música, las pequefiestas, los mayores, el fuego, la tauromaquia popular, la gastronomía, la actividad compartida y un programa con posibilidad de vivir cada momento.

Se ha llegado al ecuador del presente mandato. ¿Cómo valora estos dos años como alcalde?

Dos años de mucha intensidad y un ecuador de mandato que es muy elocuente. La Junta de Castilla y León acaba de firmar el acta de replanteo de la obra de rehabilitación integral del Centro de Salud, con 4'5 millones de inversión, creando uno alternativo en el Casino Círculo de Recreo y Centro Parroquial extraordinario que nos permite evitar la atención en casetas; acabamos de aprobar las expropiaciones para los terrenos que permitirán la obra del acceso a la ampliación del polígono industrial ya con Junta de Compensación constituida, proyecto de obra aprobado y planeamiento (plan parcial) urbanístico aprobado a todos los efectos; iniciamos los trámites de segregación agregación de una parcela amplia que permitirán una nueva promoción de vivienda pública gracias al empuje de la Junta de Castilla y León, que también ha aprobado un Programa Territorial Tierra de Campos, que es una oportunidad para nuestra tierra. Nuestra lucha y la de todos los agricultores y regantes ha permitido que el Gobierno central a través de Seiasa haya puesto por fin una solución que tanto reclamamos, aún incompleta porque falta un 20 por ciento más el IVA de la reposición de la tubería, al gran problema del canal de riego Macías Picavea que ha convertido en secano nuestro regadío, a través de los fondos europeos que pedimos desde los grupos del Partido Popular en las diferentes Cámaras. Hemos logrado un alto grado de ejecución del Área de Regeneración Urbana, asistimos a la apertura o reapertura de varios negocios, incrementamos las posibilidades turísticas y hasta hemos subido 130 habitantes en dos años logrando invertir una tendencia demográfica descendente que nos perseguía los anteriores catorce años que nos obliga a ampliar incluso la Escuela Municipal Infantil por vez primera desde que la abriéramos hace casi 20 años.

¿Qué prioridades tiene para los dos años que queda de mandato?

Más vivienda pública tras entregar en régimen de alquiler las seis que rehabilitamos en Camineros, las cinco que entregaremos en unas semanas en propiedad a jóvenes parejas y las cuatro Viviendas en Red para personas mayores, con prioridad a la dependencia o discapacidad para las que sólo resta el equipamiento. Ampliación de suelo industrial, facilitar la atracción de proyectos inmobiliarios e industriales desde la simplificación y reducción de exigencias de normativa urbanística. Reforzar la atención residencial a nuestros Mayores. Generar dinámicas de ahorro desde la eficiencia de los servicios como estamos haciendo con el alumbrado o como lograremos con la renovación de más de seis kilómetros de la red de abastecimiento en todo el municipio e incluso saneamiento en el Conjunto Histórico y mejorar las cuestiones del día a día dotando de recursos y persiguiendo una mayor eficacia, limpieza viaria, jardinería... Mejorar la calidad de vida, día a día, ese es el objetivo. Nada más… ¡y nada menos!

¿Se compagina bien lo de ser alcalde y estar de fiesta?

Bien, sí. Se disfruta y mucho viendo disfrutar. Queda lejos ya el tiempo en el que uno vivía sin la preocupación que conlleva la responsabilidad, pero también hay tiempo para los amigos, para la familia y muy especialmente para disfrutar de mi hija pequeña, quien, caprichos del destino, viniera al mundo un 24 de junio, día de San Juan. Le debo al patrón en su día algunos de los mejores momentos de mi vida y me lo recuerda puntual en la cita.

¿Qué ofrecen las fiestas de San Juan a los vecinos y visitantes?

Es como si Medina de Rioseco declarara el estado de optimismo y felicidad. Se crea una atmósfera que hace que quien nos visita sienta que está conviviendo con gente que acoge en una experiencia sensorial inolvidable. La peñas, la música, el colorido, la gastronomía, el valor de la amistad, la convivencia, los espacios de encuentro... San Juan es el mejor pretexto para el postexto: la alegría compartida. Es difícil ponerle palabras… hay que vivirlo.

Por último, ¿un ruego y un deseo para las fiestas?

El ruego del respeto a la convivencia, que lleva aparejada la moderación y que es un respeto doble, al disfrute y al descanso. Y el deseo doble también, de que no haya ningún incidente que lamentar y que el objetivo que persiguen los amigos de la Asociación Taurina Riosecana al entregar todo lo recaudado a los niños oncológicos, esto es, que superen la enfermedad, se cumpla plenamente.

Programa

Viernes, 20 de junio

17,00 horas. Tardeo Dj -Karpin. Calle Mayor.

18,30 horas. Pequechupinazo comienzan las Pequefiestas con gran prix infantil. Parque Duque de Osuna.

19,30 horas. Pasacalles con Pacharanga.

20,00 horas. Chupinazo a cargo del Club Deportivo Almirantes. Plaza Mayor. Desfile y pasacalles hasta la plaza de toros.

21,00 horas. Encierro infantil de minibueyes. Desde calle del Ruedo.

21,30 horas. Encierro desde calle del Ruedo y posterior suelta en la plaza de toros.

23,30 horas. Concierto de Cañoneros. Corro del Carmen.

01,00 horas. Electromoon. Corro del Carmen.

03,00 horas. Dj. Nano. Corro del Carmen.

04,30 horas. Electromoon. Corro del Carmen.

Sábado, 21 de junio

10,30 horas. Campeonato de tanga. Parque Duque de Osuna.

11,30 horas. Pequefiestas Diver chef junior (primer turno). Parque Duque de Osuna.

13,00 horas. Pequefiestas. Diver chef junior (segundo turno). Parque Duque de Osuna.

13,30 horas. Al vermú con..Electrocharanga Lokomotores. Calle mayor.

17,00 horas. Tardeo Dj Rubén Carbajosa. Calle Mayor.

18,00 horas. Pequefiestas. Concedeclown presenta Cuentos, risas y rock and roll.

Parque Duque de Osuna.

18,00 horas. Concierto para nuestros mayores por la Banda Municipal. Residencia de ancianos.

19, 00 horas. Gran desfile de cuadrillas de la becerrada benéfica.

19,30 horas. XIII Monumental becerrada benéfica de la Asociación Cultural Taurina Riosecana a beneficio de la Asociación de Niños Oncológicos de Valladolid Campanilla. Plaza de toros.

22,00 horas. Fiesta remember Dj Óscar Anta Aquella noche de los 90. Corro del Carmen.

23,30 horas. Concentración de minibueyes

00,00 horas. XIV Toro del Cajón. Desde calle del Ruedo.

01,30 horas. Orquesta New York. Plaza Mayor.

04.00 horas. Pandereta Fest. Parque Duque de Osuna.

Domingo, 22 de junio

08,00 horas. Diana por las calles de Medina de Rioseco. Calle Mayor.

09,30 horas. III Triatlón de menores. Desafío Kids CyL. Dársena del Canal de Castilla.

11,00 horas. Pequefiestas. Flaviolo presenta Casting en el circo. Dársena del Canal de castilla.

12,00 horas. Misa y procesión del Corpus con el acompañamiento de la Banda Municipal. Iglesia de Santa María.

14,15 horas. Al vermú con la Charanga La Nota.

17,00 horas. Tardeo. Calle Mayor.

17,30 horas. Pequefiestas. Teatro Kamarú presenta El tesoro de mala pata. Parque Duque de Osuna.

19,00 horas. Juegos tradicionales para peñas. Plaza de toros

20,30 horas. Encierro infantil de minibueyes. Desde calle del Ruedo.

21,00 horas. Encierro desde calle del Ruedo y posterior suelta en la plaza de toros.

21,30 horas. Fiesta para nuestros mayores con Agüita Salá. Parque de la Dársena del Canal.

00,00 horas. Fuegos artificiales. Dársena del Canal de Castilla.

00,30 horas. Orquesta Nueva Banda. Plaza Mayor.

Lunes, 23 de junio

09,00 a 14,30 horas. Gran fiesta infantil de fin de curso centros escolares. Hinchables para todas las edades. Polideportivo municipal.

11,00 horas. Fiesta de fin del curso del IES Campos y Torozos. Paintball (a partir de 12 años). Camino de Castilviejo.

13,30 horas. Al vermú con …Pacharanga.

18,00 horas. Tardeo con Dj Bethsaida Fritis. Parque Duque de Osuna.

20,30 horas. Concentración de minibueyes. Desde calle del Ruedo.

21,00 horas. Encierro desde la calle del Ruedo y posterior suelta en la plaza de toros.

23,00 horas. Scura splats Alien´s Foc. Espectáculo de pirotecnia en la calle. Desde corro de Santa María.

00,00 horas. Hoguera de San Juan con encendido por Scura Splats. Plaza de Ajújar.

00,30 horas. Orquesta Marsella. Plaza Mayor.

Martes, 24 de junio. Festividad de San Juan

11,30 horas. Pequefiestas. Locolaboratorio infantil (primer turno). Parque Duque de Osuna.

12,00 horas. Pasacalles con los dulzaineros del Mayo. Calle Mayor.

12,30 horas. Actuación del grupo municipal de danzas en la residencia de ancianos.

13,00 horas. Pequefiestas. Locolaboratorio infantil (segundo turno). Parque Duque de Osuna.

13,00 horas. Misa y procesión de San Juan con el acompañamiento de la escuela municipal de danzas. Iglesia de Santa María.

14,15 horas. Al vermú con … Pacharanga.

17,00 horas. Tardeo. Calle Mayor.

17,00 a 19,00 horas. Pequefiestas. Tobogán de agua Río salvaje. Calle Mayor.

17,00 a 19,00 horas. Pequefiestas. Fiesta de la espuma. Atrio de santa cruz.

18,00 horas

Actuación musical de África Herrero. Residencia de ancianos.

19,30 horas. Gran prix para peñas. Plaza de toros.

23,00 horas. Karaoke y discomovida Star-Night. Corro del Carmen.

Domingo, 29 de junio

10,30 horas. Tiro al plato Fiestas de San Juan. Lugar: Majuelo de Salcedo.

10,30 horas. 45 Cross Popular de San Juan 2025. Salida de la dársena del Canal de Castilla,

.