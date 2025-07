El transporte pone el foco en lograr un sector más atractivo para los jóvenes

Andrea Díez Segovia Jueves, 10 de julio 2025, 08:15 Compartir

El transporte atraviesa una etapa de desafíos alineados con la demanda de actuaciones en la mejora de infraestructuras, acciones de protección de los vehículos, mercancías y conductores y también medidas que favorezcan la incorporación de nuevos trabajadores a un sector cada vez más envejecido. En esta línea, desde la Agrupación Segoviana de Empresarios de Transportes, Asetra, abogan por «seguir luchando para mejorar las condiciones de trabajo» y presentar «esta profesión como ilusionante» porque «la media de los conductores ronda los cincuenta años», recuerda el presidente de Asetra, Ángel Esteban.

Una cuestión con la que se muestra de acuerdo el presidente de Semutransa, Miguel Ángel González: «Compartimos la preocupación de Asetra. Si hay jubilaciones y no hay relevo generacional, nos quedamos sin profesionales del transporte. No podemos olvidar que el 95% de la mercancía de este país se mueve por carretera». En este sentido, se reconocen medidas como el certificado de aptitud profesional (CAP) que sirve para acreditar, en todo el territorio de la Unión Europea, que un conductor profesional ha superado la formación obligatoria exigida por la normativa: la cualificación inicial y la formación continua. «Pero tenemos que hacerlo más atractivo para los jóvenes», apunta Miguel Ángel González. De igual modo, reconocen que esta reivindicación no es exclusiva del sector del transporte segoviano ni de esta área, pero «tenemos que encontrar una solución».

Vial interpolígonos

De igual forma, buscan una salida que agilice la concentración de tráfico en el acceso al vial interpolígonos de Segovia. En este sentido, Asetra, con una plantilla de más de 100 empleados, una flota de unos 80 vehículos y más de 12.000 metros cuadrados en instalaciones en Ávila y Segovia dedicadas al almacenaje la logística y el transporte, lleva años planteando un vial entre los tres polígonos: el del Cerro, Hontoria y el Acueducto. Una propuesta que favorecerá el desarrollo económico en la zona, además de la seguridad porque «se viven situaciones de riesgo, hay mucho tráfico en esta zona tanto de camiones como de coches, además de ciclistas o peatones», apunta el presidente de Asetra.

Tanto para Asetra como Semutransa la posibilidad de tener una vía de comunicación más ágil a los polígonos supondría un incentivo para atraer nuevos proyectos e inversiones. «Es bueno para toda Segovia porque por ahí pasa muchísima gente», indica Miguel Ángel González. De momento y pendientes de una respuesta por parte del gobierno municipal, continúan las conversaciones para lograr ejecutar una solución a la situación de concentración de tráfico que se vive en este enclave.

Asimismo, tienen entre sus objetivos el desarrollo del puerto seco de Prado del Hoyo, mejoras en el acceso al Centro de Transporte y el proyecto de servicio de recarga eléctrica, algo que «no todo el mundo lo va a tener. Estamos hablando de cargas rápidas y super rápidas, de unos quince o veinte minutos», dicen desde Semutransa. Entre sus demandas también se mantienen el cierre de la SG-20 que circunvala Segovia y una mejora de las comunicaciones con Madrid, Valladolid y con otras provincias de Castilla y León. En cuanto al peaje de la autopista a Madrid, Asetra y Semutransa coinciden en que el problema que supuso el socavón en la travesía de San Rafael marcó un punto de inflexión para que se trabajen otras alternativas que faciliten el trabajo por carretera.

Precio del combustible

Por otro lado, sobre el impacto de la evolución de los precios del combustible, desde Asetra recuerdan que «para las empresas quizá, el coste mayor, además del coste laboral, está en el combustible. Sobre este último aspecto, la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del gasóleo fue un balón de oxígeno» y en relación a las comunicaciones con las administraciones Semutransa, que pertenece a la asociación de enclaves logísticos de Castilla y León, Cylog, señala que las «vías de comunicación están abiertas».

Temas

Segovia