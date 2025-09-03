Tradición y música en honor a la Virgen de Cepones y San Roque

Andrea Díez La Losa Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:00 Compartir

En La Losa ya está todo listo para vivir con intensidad las tradicionales Fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de Cepones y San Roque, que se prolongarán hasta el próximo día 8. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de un completo programa que este año incorpora como novedad «un vermú de inauguración de fiestas el jueves día 4», comenta la alcaldesa, Mercedes Otero. «Además, hemos recuperado las vaquillas del amanecer que es una actividad muy demanda por los jóvenes».

El pistoletazo de salida tendrá lugar hoy a las ocho de la tarde con la ofrenda floral, pero ya desde las doce del mediodía los pequeños podrán disfrutar del parque infantil que precederá a la gran fiesta de la espuma de colores y una gymkana. Ya el jueves por la noche, Antonia López Gallego será la encargada de dar el pregón. «Es una vecina que lleva viviendo aquí más de 60 años. Ha visto pasar a varias generaciones y es testigo de cómo ha cambiado el pueblo. Así que nos pareció una persona muy válida para representar al municipio en estas Fiestas 2025», destaca Otero. La pregonera estará acompañada por la reina, rey, damas y mozos y los quintos y quintas de 2025 en representación de la juventud, en un municipio que apenas supera el medio millar de habitantes.

Por eso, Mercedes Otero agradece la implicación de todo el pueblo en los festejos, «somos muy afortunados pues en los últimos años se ha generalizado la participación de las peñas, asociaciones y vecinos en la organización de concursos, pruebas deportivas y otras iniciativas. Es digno de recalcar los grupos que colaboran desde hace nueve años en el vermú popular donde cocinan para todo el pueblo». Así que hay para la alcaldesa pocos motivos para no acercarse a descubrir «un pueblo muy acogedor donde todos los visitantes se sentirán en casa», asegura sin ningún tipo de duda.

Hasta el próximo lunes, se sucederán un sinfín de actividades para todos con sueltas de vaquillas y encierros infantiles programados para los días 5 y 6; pasacalles, concursos, conciertos, actividades infantiles y comidas populares como la paella y la tradicional caldereta. En clave deportiva, no faltará el campeonato de Fútbol 7, el de frontón o el campeonato de Chito, entre otros, y además, se rescata el emblemático juego del pañuelo por grupos. Sin duda, unos de los momentos más emotivos se vivirán con la misa y procesión los días 7 y 8, en honor a San Roque y a la Virgen de Cepones. El día 9 habrá a las doce del mediodía una misa de difuntos y visita al cementerio.

PROGRAMA

Miércoles, 3 de septiembre:

12:00 h. Parque infantil.

14:00 h. Gran fiesta de espuma de colores.

17:00 h. Gymkana.

20:00 h. Ofrenda floral .

22:00 h. Pincho de chorizo a la sidra. Inauguración de peñas, concurso de sangría y Dj Gonch.

Jueves, 4 de septiembre:

12:00 h. Talleres populares.

14:00 h. Quedada para inaugurar las fiestas.

18:00 h. Fiesta en la peña Eristoffeo con el grupo Finister.

21:00 h. Tradicional sardinada.

23:30 h. Pregón a cargo de Antonia López Gallego. Proclamación de reina, rey, damas y mozos en compañía de los quintos y los quintas de 2025.

00:15 h. Concierto Vaya tela y We like party con Jesús Martínez.

Viernes, 5 de septiembre:

14:00 h. Vermú popular con temática fiesta ibicenca. Actuación grupo Acontratiempo.

18:30 h. Campeonato de chito.

23:15 h. Vaquillas de la luna.

00:30 h. Orquesta Nebraska y a continuación, Dj Ismael Yuguero.

Sábado, 6 de septiembre:

08:30 h. Suelta de vaquillas.

12:00 h. Pasacalles de gigantes y cabezudos y encierros infantiles con el grupo Tirotateiro.

14:30 h. Comida popular, paella mixta y vegana.

19:00 h. Disfraces infantiles.

23:00h. Disfraces adultos.

23:30 h. Noche de tributos con Todo Cafeína, concierto Los lebreles y actuación de Sergi OT.

Domingo, 7 de septiembre:

11:00 h. Pasacalles.

12:00 h. Misa y procesión en honor a San Roque.

14:00 h. Concurso de porrón.

15:00h. Tradicional caldereta.

18:30 h. Concierto de Vanesa Muela con 'De Raíz'.

Lunes, 8 de septiembre:

11:00 h. Pasacalles.

12:00h. Misa y procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de Cepones amenizada por Atrio Música y Mª Eugenia Barcia. A continuación se celebrará un refresco popular.