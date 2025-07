«La ONCE y el deporte me han abierto la mente»

Andrea Díez Valladolid Jueves, 10 de julio 2025, 23:20 Compartir

La natación fue el nexo de unión entre Esther Rodríguez y la ONCE. Más concretamente, el campeonato de España celebrado en Valladolid. «Mi federación me pidió que acudiese en representación», explica la protagonista de esta historia, «y en una rueda de prensa tuve la oportunidad de conocer a la persona encargada de recursos humanos de la ONCE, que me propuso participar en un proceso de selección dentro de la empresa».

No hubo dudas, ninguna, y Esther dio el primer paso hacia la entidad donde desarrolla su vida laboral y con la que coincide en « valores personales, de vida y deportivos». Con el paso de los años, Esther ha ido asumiendo diferentes puestos dentro de la ONCE. El primero fue como auxiliar administrativo en Palencia y luego, permaneció en Valladolid durante seis años. Su titulación en Empresariales por la UVA, el grado de Comercio y un máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural le han permitido seguir avanzando y optar a diferentes pruebas de promoción interna.

Recuerda que la primera vez que quiso realizar un curso vinculado al sector de la economía que se promocionaba dentro de la ONCE «no lo conseguí, pero sí la segunda. Nos presentamos cerca de 97 personas en Madrid a un examen en el que seleccionaron a doce personas para hacer ese curso». A partir de ahí, comenzó un pequeño periplo: Cuatro meses en Madrid para completar la formación, un traslado a Bilbao de dos meses para seguir con la parte práctica, y el regreso a Madrid para hacerse cargo de un puesto en auditoría interna donde ha permanecido dos años. Pero su mente inquieta le animó a presentarse a un nuevo examen que abrió la puerta a una plaza en Valladolid, donde apenas lleva un año.

Esther Rodríguez nació con una discapacidad física en su mano y pie derecho, le recomendaron practicar natación, un deporte en el que despuntó desde joven. «En el club de natación de Palencia entrenaba con compañeros sin discapacidad y nunca he tenido ningún problema», explica. En su palmarés deportivo destacan, entre otros, sus récords de España en 200 metros espalda y en 200 braza, su participación en el Campeonato del mundo de 2006 y también en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 donde logró el diploma por su octava plaza en los 100 metros braza. «Fue una experiencia increíble, disfrutar de todo el camino recorrido hasta el momento. Además, me acompañaron siete personas de mi familia así que me quedo con un recuerdo imborrable».

Luego llegó la etapa universitaria y aunque la natación sigue presente en su vida, se encuentra centrada en su trabajo como técnico de control económico- financiero de la ONCE donde su día a día pasa por las auditorías internas o el control presupuestario. «Valoro a las personas que trabajan aquí porque tienen una calidad humana excelente y unos valores muy bonitos», afirma convencida. «La ONCE y el deporte me han abierto la mente y me han dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Yo estaba más rodeada de la discapacidad física, pero ahora tengo muchos amigos que tienen parálisis cerebral y gracias a la ONCE, también tengo amigos con discapacidad visual». Esta realidad va acompañada de una reflexión: «Antes no me daba cuenta de ciertas cosas y ahora, gracias a ellos, pienso que hacen cosas increíbles. Hay gente sin discapacidad que no hace lo mismo y gente con ella que no tienen ningún tipo de limitación, simplemente con su fuerza de voluntad».

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha contribuido a mejorar, en su caso, necesidades del día a día como el uso de prótesis, «de pequeña utilizaba una de madera Había que cambiarla cada poco con el coste que ello suponía y hoy en día hay prótesis de fibra de carbono, se pueden mojar e incluso tengo una de las prótesis que es para tacón». Con una visión realista y optimista de la vida, Esther Rodríguez apela a la apertura de mente en una sociedad diversa como la actual porque «todos podemos llegar a tener una discapacidad o la tenemos, y creo que hay que ser comprensivo, empático, ayudar y no juzgar a las personas porque todos al final llevamos una mochila con ciertas cargas. Hay que intentar hacer la vida más fácil a todo el que tengas alrededor». En esta línea, reconoce la labor de la ONCE: «Creo que lo consigue porque está en el día a día de las personas que tienen dificultades», al tiempo que aboga por una mirada limpia y no discriminatoria.

'Hoy es ONCE', cada 11

El Norte de Castilla, con el impulso de Fundación ONCE, publica el día 11 de cada mes, informaciones relacionadas con el empleo de las personas con discapacidad como una oportunidad para todos y todas. A través de 'Hoy es ONCE' los lectores pueden conocer historias de inclusión social de la mano de sus protagonistas.