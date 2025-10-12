Es tiempo de sembrar

E. N. Domingo, 12 de octubre 2025, 12:23 Compartir

Tras un mes de septiembre y primera parte del mes de octubre extremadamente secos, la previsión de lluvias para finales de este mes es buena y da un alivio a los agricultores de la región. En esta campaña, las previsiones de superficie de siembra de colza son menores que el año pasado debido a esta falta de agua. La colza es un cultivo en el que, tradicionalmente, se ha tenido la creencia de que su siembra debía de realizarse antes del 12 de octubre o, en caso contrario, ya se llegaba tarde para afrontar el frío invierno. Sin embargo, estas circunstancias han cambiado.

La clave para alcanzar la mayor rentabilidad del cultivo de colza es una buena implantación. El objetivo es que esta llegue a la entrada del invierno con un buen desarrollo en estado de roseta. Cuando la siembra se retrasa es necesario contar con variedades que tengan un rápido establecimiento del cultivo y un rápido desarrollo otoñal para alcanzar, con el máximo desarrollo posible, la llegada del frío.

Las nuevas variedades de colza KWS han demostrado una alta tolerancia al frío. Cada año, la empresa hace pruebas de la tolerancia de las nuevas variedades en su Campo Experimental de Simancas, realizando una siembra extratardía durante el mes de diciembre o enero. En esos ensayos se ha podido comprobar que, con una buena preparación del terreno, las plantas emergen pese al frío y las pérdidas una vez establecido el cultivo son mínimas, siempre y cuando el cultivo disponga de humedad.

«Queremos lanzar el mensaje de que no es tarde para sembrar colza, que todavía estamos a tiempo y que como vienen lluvias a partir del 18 octubre es un momento óptimo para sembrar este cultivo», defiende Ángel González, especialista de Agroservice y Producción en KWS Semillas Ibérica. Al respecto, añade que, en los últimos años, los meses de octubre y noviembre han llegado con «temperaturas suaves, no hay heladas fuertes». Por ello, el especialista incide en que con estas nuevas condiciones climáticas «sabemos que, sembrando hasta noviembre, luego la colza puede desarrollarse hasta el estado de roseta en pocos días y no tener problemas con la llegada del frío. Asimismo, precisa que las nuevas variedades, tras las pruebas de siembra realizadas, demuestran una mayor tolerancia y «no tienen ese riesgo de helada que sí han tenido otras variedades antiguas».

Ángel González recomienda a los agricultores subir la dosis de siembre alrededor de un 10%, en el caso de realizar las labores a finales de octubre o principios de noviembre. «Es una recomendación por si alguna de las plantas se pudiera perder por frío, pero es realmente un mínimo lo que se puede perder. Con ese incremento conseguiremos sin problema un cultivo establecido con un número de plantas por hectárea óptimo», insiste.

Centeno híbrido

Por otro lado, la falta de lluvia también está retrasando la campaña de cereal, siendo uno de los cultivos afectado el centeno, que por costumbre se siembra más temprano que otros como el trigo y avena. A pesar de que todavía se está a tiempo de sembrar los híbridos tradicionales de centeno durante todo el mes de octubre y principios de noviembre, desde KWS se ofrece una alternativa a los agricultores para este cultivo en siembras más tardías. Se trata del primer y único centeno híbrido de primavera que existe en el mercado. KWS Allocator híbrido de ciclo alternativo no requiere periodo de vernalización lo que nos proporciona una flexibilidad en la fecha de siembra y un mayor desarrollo vegetativo durante los meses fríos, que se transforma en kilos de producción.

La principal característica de este híbrido es la flexibilidad que aporta en la fecha de siembra pudiéndose sembrar desde mediados de octubre hasta el mes de enero. Tras los estudios y ensayos realizados durante varios años, se ha comprobado que este tipo de híbridos se adaptan perfectamente a una fecha de siembra temprana, a mediados de octubre. «Con la siembra temprana hemos visto en los ensayos que tenemos, que tienen un plus de más de un 20% extra en peso que los centenos de invierno. Tienen una tolerancia al frío muy alta, por lo que no hay riesgo de heladas por una siembra tan temprana», explica Ángel González.

