Sostejible 2025: Segovia se consolida como referente de la moda sostenible

El pasado 27 de septiembre, Segovia acogió la segunda edición de Sostejible 2025, un evento que reafirmó su papel como punto de encuentro nacional para la moda sostenible. En el Teatro Juan Bravo, más de mil personas participaron en una jornada de doce horas que combinó reflexión, talleres, desfiles y propuestas transformadoras.

Debates y retos hacia el 2030

La cita abrió con la mesa redonda titulada «Estrategia Textil 2030: Rumbo a una Moda Sostenible bajo la Nueva Legislación de la UE», en la que se analizaron los desafíos regulatorios del Reglamento de Ecodiseño para Productos Sostenibles (ESPR) y el Pasaporte Digital de Producto (DPP). Moderada por Elvira Torres Benito (CEO de S22 Digital), la mesa contó con la participación de Marcos Pizarro (Venus y ASECOM), Raúl González Miguel (CEO Ecodicta y Presidente de AMES) y Gabriel López Samanes (Abogado del Estado especializado en Energía, Economía y Medio ambiente).

En la mesa «Suprarreciclaje, en acción», proyectos como Tricotra, Pau Studio, Soy Sibara y Eco Dedal, así como Inmaculada cAMACHO mostraron cómo residuos textiles se pueden reconvertir en propuestas con valor estético y empresarial.

Talleres, participación y experiencias inmersivas

El evento tuvo además una parte práctica con talleres abiertos al público: el taller de Planeta Dots, con dinámicas creativas participativas; y la propuesta de XRC Experiencias Inmersivas, que combinó narración con enfoque ambiental en un cuentacuentos infantil.

La pasarela del suprarreciclaje

Al caer la tarde, tuvo lugar el desfile colectivo de moda sostenible bajo la dirección artística de Manuel Beltrán. Firmas como Blac-K, Eco Dedal, España Única, GessicaMarinho, Inma and Kate, Luc &Lia, María Lafuente, Pau Studio, Planeta Dots, Soy Sibara, Strambótica, Tricotra y Venus presentaron sus creaciones. Las colecciones de María Lafuente y Venus destacaron por su capacidad para aunar estética, innovación y conciencia ambiental. Todo ello contó con la dirección creativa de Manuel Beltrán.

Más allá de Segovia capital: Sostejible en ruta

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacó que Sostejible demuestra la apuesta de Segovia por una moda transformadora y consciente. Además, el proyecto «Sostejible en ruta» ha extendido su impacto por distintos municipios de la provincia durante el verano, con talleres de educación ambiental enmarcados en el programa Enreda en Verde.

Un espacio de futuro

Con esta edición, Sostejible reafirma su vocación de situar la sostenibilidad textil en el centro del debate social, creativo y empresarial. Busca conectar proyectos, personas e ideas para demostrar que la moda no solo se viste: también se piensa, se comparte y se reinventa con responsabilidad.

