'Singular Travellers' cierra en Becerril su primer año de trabajo con 22 alojamientos inclusivos en Castilla y León

Adrián García González Palencia Martes, 16 de septiembre 2025, 21:42 Compartir

El Hotel Sanmartina de Becerril de Campos fue escenario del acto de cierre de la primera fase del proyecto 'Singular Travellers', una iniciativa que busca transformar el turismo accesible en experiencias inclusivas, sostenibles y de calidad en la España de interior. Becerril no fue una sede casual, en el municipio se ubica uno de los 22 alojamientos seleccionados por la marca Rusticae para aplicar este modelo, que en Palencia alcanza también a Baltanás y Frómista, y que supera la veintena de establecimientos en Castilla y León.

El proyecto, aprobado en la convocatoria 2023 del Programa Experiencias Turismo España del Ministerio de Industria y Turismo, cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation EU. Su presupuesto asciende a 228.000 euros, con un plazo de ejecución de 18 meses y un objetivo claro: democratizar el acceso al turismo experiencial en destinos rurales, conectando a personas con distintas capacidades con municipios auténticos y cargados de identidad.

En Becerril se presentaron los avances conseguidos durante este primer año de trabajo. La agrupación público-privada que lidera el proyecto está formada por Turismo Vivencial (Andalucía), Liberty Holidays (Canarias), Boldest (Galicia), Impulsa Igualdad (Madrid) y Rusticae (Madrid). Juntos han desarrollado un mapa interactivo que permitirá filtrar alojamientos y experiencias por pictogramas de accesibilidad, facilitando la planificación de viajes adaptados a todo tipo de necesidades.

«Queríamos poner en valor nuestros pequeños pueblos a través de experiencias turísticas para todos los públicos. Vamos a cada uno de los hoteles para ver de qué manera somos capaces también de atraer a personas con algún tipo de discapacidad a estos municipios», explicó Antonio Martín, responsable de Turismo Vivencial.

Digitalización e impacto económico

El proyecto no solo trabaja en la accesibilidad, sino también en la digitalización de pymes turísticas y en el impacto económico en municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes. «Esto no trata solo de eliminar barreras arquitectónicas, también es importante cuidar del aspecto sensorial para personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual», subrayó Stelena Angelova, responsable de Impulsa Igualdad.

La jornada incluyó además una mesa redonda bajo el título 'Inclusión y territorio', en la que participaron voces del empresariado local. Isabel Olivares, gerente del Hotel Sanmartina, y Gustavo Mateo, de la quesería La Meseta Castellana, destacaron la importancia de proyectos como este para ganar visibilidad y mejorar los servicios en la España interior. Coincidieron también en que la tendencia está cambiando: «cada vez hay mayor reconocimiento del potencial de nuestros pueblos», señalaron, poniendo en valor la necesidad de comunicar mejor y de que las instituciones locales sean las primeras en «vender» el municipio hacia el exterior.

El debate dejó claro que la colaboración entre sector público y privado resulta fundamental para consolidar una oferta turística atractiva y competitiva. «Nada mejor que conocer el destino a través de los anfitriones, gente que lo conoce de toda la vida y transmite su pasión», apuntó Irene Oliveira, portavoz de Turismo Vivencial.

El programa de actividades incluyó un taller práctico con gran acogida entre los asistentes. 'Ponte en mi lugar', impartido por Impulsa Igualdad. Mediante sillas de ruedas, bastones de personas invidentes o gafas que simulan pérdida de visión, los participantes pudieron comprender de primera mano las barreras a las que se enfrentan muchas personas cuando viajan, reforzando así la dimensión inclusiva del proyecto.

Ampliar Taller 'Ponte en mi lugar' impartido durante la jornada. Adolfo Fernández

Para Rusticae, la comunicación será clave en esta nueva etapa. «Tenemos un kit de esenciales para alojamientos y proveedores, y la estrategia principal es comunicar con propósito, conectar proveedores, turistas y anfitriones», explicó Laura Ausejo. También Liberty y Boldest presentaron sus aportaciones, centradas en la adaptación a la digitalización del sector y en la creación de mapas interactivos que reúnan experiencias, destinos y alojamientos en una plataforma accesible.

Con el cierre de esta primera fase, que finaliza oficialmente el 30 de septiembre, los socios entregarán al Ministerio un diagnóstico del territorio, alojamientos y empresas participantes. A partir de ahí, comenzará la etapa de comercialización de los productos turísticos creados. «Ese será el siguiente reto», avanzó Antonio Martín, que insistió en la idea de consolidar un Club de Producto nacional que extienda el modelo de Singular Travellers a todo el país.

El camino iniciado en Becerril refuerza la apuesta por un turismo más humano, inclusivo y con impacto positivo en la economía local. Una iniciativa que demuestra que la España de interior puede convertirse en referente internacional de experiencias turísticas accesibles y sostenibles.