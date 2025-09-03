Este sábado en Valladolid, uno de los mejores concursos de cortes del año

Uno de los novillos de la Final del Campeonato Mundial de Cortes.

Valladolid abre este sábado la feria taurina de la Virgen de San Lorenzo con el tradicional concurso de cortes. Sin duda, uno de los mejores concursos en la actualidad por la importancia de la lista, la presentación de los novillos y el formato del festejo.

Este 6 de septiembre, a partir de las seis de la tarde, en el coso del paseo de Zorrilla se reúne una amplia nómina de quince cortadores con nombres muy destacados en el festejo menor como el del actual campeón de España, Dany Alonso; el vigente campeón de Valladolid, Rober Alegre, o nombres importantes del circuito de los festejos populares como el de Cristian Moras, Eusebio Sacristán 'Use', Pablo Martín 'Guindi' o Javier Manso 'Balotelli' , entre otros.

En el campo espera una seria novillada de Antonio Bañuelos, una de las divisas más importantes del campo bravo que presenta seriedad, trapío y variedad en las capas de los seis animales que serán lidiados.

«Tenemos un interés enorme en que salgan las cosas bien y que los novillos funcionen y permitan el triunfo para los cortadores, que me consta son los mejores exponentes del momento» Antonio Bañuelos Ganadero

El formato será el siguiente: tres novillos en formato clasificatorio con cinco cortadores en cada grupo; dos semifinales formadas por tres cortadores en cada semifinal y la gran final será mano a mano con los dos mejores especialistas del festejo.

«Valladolid se merece que demos lo mejor y que sea una tarde para el recuerdo. Es una plaza que sabe y entiende el festejo popular» Róber Alegre Cortador

«Es uno de los concursos que los cortadores esperamos durante todo el año. Uno de los compromisos más importantes de la temporada y tenemos que ir con el compromiso de competir» Cristian Moras Cortador

El concurso además será cronometrado. Cada cortador tendrá dos minutos para realizar la suerte con el fin de agilizar el festejo, dar un plus de emoción a la tarde y cuidar al novillo.

«A Valladolid hay que ir con la mentalidad de competir, de querer ganar y de que sea una tarde grande para todos: cortadores, ganadero y aficionados» Dany Alonso. Cortador

Las entradas para el concurso continúan a la venta en las taquillas de la plaza de toros y en la página web oficial de la empresa Tauroemoción: www.tauroemocion.es

