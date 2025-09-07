Al ritmo de la Salve y del paso de los toros, Paredes se prepara para sus fiestas

Un joven cita a un toro en las fiestas de Paredes de Nava.

Lara Arias

Es tradición y más para un paredeño, engalanar durante semanas las peñas, rellenar los frigoríficos de bebidas, preparar las míticas mantas para los festejos taurinos y, sobre todo, calentar la garganta para las orquestas y para cantar su salve rociera mientras suben a su patrona, la Virgen de Carejas, en la madrugada del 8 de septiembre. Este lunes tiene lugar el conocido Rosario de la Aurora, a las 6 de la mañana, donde se da el pistoletazo de salida a lo que muchos conocen como «la fiebre novillera», fervor popular por lo que está a punto de llegar.

Primero se lleva a la Virgen a su casa y se celebra su día, en su pradera, en su casa y con su gente, porque no hay nada más local y de lo que más orgullosos se sienten los paredeños que de su virgen. Y tras ello, del 12 al 16 de septiembre, comienzan las populares fiestas de los Benditos Novillos.

Jacob Nieto, concejal de Festejos, destaca la devoción que la villa de Paredes de Nava tiene a su Virgen de Carejas. «Es un día muy emotivo», señala. Además, dentro de su programa destaca el día con un concierto a cargo de Manu Tenorio en el Centro de Artes Escénicas como colofón. Pero es a partir del viernes 12 cuando la localidad se sumerge de lleno en sus días grandes, con el toro como protagonista absoluto. «El eje principal es el toro, de hecho, las fiestas llevan su nombre. Tenemos el Toro de las Peñas, que desencajonamos en el coso de San Juan, un espacio recuperado hace unos años que se ha convertido en el corazón de los festejos populares», manifiesta.

Este coso histórico recuperó hace unos años su vida y se convierte en un epicentro festivo taurino durante estos días. En él tienen lugar encierros y distintas exhibiciones y en la plaza de toros portátil tienen lugar otro tipo de eventos, como la exhibición de recortes.

Las peñas, el alma festivo

Uno de los momentos más esperados por los paredeños es la inauguración de peñas, que tendrá lugar el viernes 12 tras el pregón popular, este año a cargo de la Peña Kyonia, que celebra su 20º aniversario. Nieto explica que «la inauguración es una tradición única: autoridades, damas, reinas y gigantones recorremos las peñas poniendo la escarapela que simboliza el inicio oficial de las fiestas».

Las peñas, junto al toro y la música, son los tres pilares de las fiestas: «Las peñas participan en todo, llenan de color el coso de San Juan, la plaza de toros, los encierros… Son protagonistas», subraya. De hecho, este año tienen un lugar importante en el programa, donde muchas han tenido que pelear para tener hueco en él. Numerosas peñas cumplen años y todas quieren celebrar ese acontecimiento con algún concierto o detalle con el pueblo. Es el caso de la peña Los Golfos, que este año hacen nada más y nada menos que 50 años, o en cuestiones algo más humildes, pero que no dejan indiferentes a nadie, la Peña Kalandra, que celebra sus 15 años viviendo y disfrutando de los Benditos Novillos, con un Dj y algún que otro refrigerio para estos días.

La música también tendrá un papel destacado, con «orquestas de primer nivel», como La Fórmula, Cañón y La Última Legión. Además de los conciertos en el escenario Novillero, una de las novedades de este año será un espacio único en la plaza, con carpa, photocall y decoración festiva, que acogerá conciertos al mediodía, por la tarde e incluso monólogos.

Las fiestas han sabido adaptarse sin perder su esencia. «Han cambiado mucho, pero siempre respetando la tradición taurina y la inauguración de peñas. También hemos incorporado conciertos al vermú, actuaciones por la tarde y actividades que atraen a la gente joven», señala Nieto. Entre esas propuestas está el concurso de paellas del lunes, en el que este año ya se han inscrito 40 grupos, un evento que se ha convertido en imprescindible.

Para los paredeños alargar las fiestas es un motivo más para salir a la calle estos días, pero tradicionalmente, los Benditos Novillos eran el domingo, lunes y martes y una de las cosas que más se viven, en términos de la gente del pueblo, son estos días. Prácticamente, queda la gente local y se festejan de una manera más familiar, donde ocurren las mejores aventuras. De hecho, el lunes de paellas, resulta uno de los mejores días para muchos peñistas.

Para cerrar esta semana festiva, el martes 16 de septiembre actuará la Orquesta Cañón, pero si se quiere disfrutar de estos días, los paredeños lo tienen claro: peñas y toros, una garantía absoluta de diversión en la localidad palentina.

PROGRAMA

Domingo, 7 de septiembre:

11:00 h. Subida de bueyes a Carejas. Concierto vermú.

18:30 h. Tardeo. DJ Isma González.

19:30 h. Proclamación de Reina de las Fiestas: Rocío García; Reina de las Peñas: Cristina Gutiérrez; Reina del Paredeño Ausente: Saioa Antolín. Pregón.

22:30 h. Concierto Manu Tenorio.

Lunes, 8 de septiembre:

6:30 h. Rosario de la Aurora. Al finalizar, chocolate con churros.

12:00 h. Misa en honor a la Virgen de Carejas. Ofrenda Floral a la Virgen. Presentación de niños.

13:00 h. Feria Alimentos.

17:00 h. Tiro al plato.

18:30 h. Rosario y procesión.

20:00 h. Concierto El Sarao de los Flamenkitos.

Viernes, 12 de septiembre:

17:00 h. Pregón popular. Inauguración de peñas y entrega de escarapelas. Chorizada amenizada por DJ Rega.

00:00 h. Shambala Macrodisco.

Sábado, 13 de septiembre:

11:00 h. Santa Misa y procesión. Exaltación de la Santa Cruz.

11:30 h. Encierro infantil.

14:00 h. Vermú Novillero Sinestesia.

16:00 h. Tardeo Flamenco grupo Sonike y Macarronada.

18:00 h. Toro de las peñas. A continuacion, suelta de 2 vacas. Ameniza DJ Rulax.

21:00 h. Escenario Novillero La Keka.

23:30 h. Concurso de recortes.

A continuación, vaquillas.

01:00 h. Espectaculo musical con La última legión. A continuacion, DJ Rodri Kaos.

Domingo, 14 de septiembre:

12:00 h. Misa cantada por la Coral Paredeña. Procesión.

14:00 h. Vermú Novillero Mandala Flamenco.

18:00 h. Gran festival mixto.

21:00 h. Concierto Los Ibers.

0:00 h. Fuegos artificiales y Gran Orquesta La Fórmula.

Lunes, 15 de septiembre:

12:30 h. Misa de Difuntos.

12:30 h. Cata de cervezas

12:45 h. Fiesta infantil.

13:00 h. Concurso de paellas.

Vermú Novillero Danny Wylly DJ.

18:00 h. En el Coso de San Juan, Jóvenes promesas. A continuación, encierro urbano con cuatro novillos y dos vaquillas. Ameniza Danny Wylly DJ.

20:30 h. Festival DJs Rulax y Lobete.

23:30 h. Gran espectáculo Todo Cafeína. Cuatro tributos.

Martes, 16 de septiembre:

14:30 h. Degustación de vaquilla. Vermú con Los 4 Kantones.

17:30 h. Encierro urbano. Damas del recorte.

21:00 h. Monólogo.

00:00 h. Fuegos artificiales.

A continuación, Orquesta Cañón.