Las reinas de Olmedo: la ilusión de ser embajadoras de las fiestas

Las cinco reinas de las fiestas de Olmedo.

Andrea Sánchez Olmedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:53

En Olmedo, las fiestas de San Miguel y San Jerónimo no solo se viven, se sienten. Las calles se llenan de música, color, tradición y emoción. Y entre todos esos elementos que hacen únicas estas celebraciones hay figuras que brillan con luz propia: las reinas. Este año, con cinco nombres propios: Alba Conde, Alicia Izquierdo, Paula Leal, Paula Molpeceres e Irene Arroyo.

Para Alba Conde, estudiante de Biología en León, ser reina es el cumplimiento de un sueño que comenzó en la infancia, inspirado por su tía, que fue dama. «Siempre he tenido ilusión por representar a Olmedo», cuenta con emoción. Algo parecido le ocurrió a Paula Leal, que estudia Historia y Ciencias de la Música en Valladolid, y que se animó tras ver a su hermana ser reina en 2019: «Siempre me imaginé que me podría tocar a mí también». Por su parte, Alicia Izquierdo, estudiante de Psicología en Salamanca, lo define como una etapa «muy bonita y única de vivir».

Irene Arroyo, que cursa segundo de Enfermería, tuvo claro que era una oportunidad que no podía dejar pasar: «La ilusión de poder vivir esta experiencia una vez en la vida junto a mis amigas fue lo que me motivó a presentarme». En su caso, representar a Olmedo significa «ser la cara de los jóvenes y de todo el pueblo, y llevar con nosotras su alegría. Sentirse parte de algo que nos une a todos». Paula Molpeceres, estudiante de Ingeniería Industrial en Valladolid, coincide con esa idea: «Pensar que podríamos vivir esto juntas me parecía un regalo inolvidable. Con ellas todo es más especial».

En este 2025, el proceso fue distinto, como solo se presentaron cinco candidatas, no hubo votación. «Nos hemos librado de esos nervios», reconoce Alba. «El proceso fue sencillo y me hizo mucha ilusión», añade Paula Molpeceres. Sin embargo, el compromiso no ha sido menor. Desde la entrega de premios de torneos y concursos, celebrados durante el verano, hasta la presencia en todos los actos, las reinas se han convertido en embajadoras activas de la fiesta.

Compromiso

«Ser reina hace que exprimamos al 100% todo lo que hace el pueblo», dice Alba. «Ahora somos las protagonistas y tenemos que cuidar cada detalle», suscribe Alicia. «Intentamos estar presentes en todo para que sean unas fiestas inolvidables para todas nosotras y nuestras familias», concluye Paula Leal. Para todas, representar a Olmedo no es solo un honor, sino una emoción profunda que conecta con sus raíces y su infancia. Alba lo describe como «un orgullo enorme», una ilusión que siempre ha llevado dentro. Alicia comparte ese sentimiento y matiza: «Olmedo es mi casa, y poder aportar algo a estas fiestas me hace muchísima ilusión».

La preparación previa la están viviendo con «nervios», sí, pero también con mucha ilusión y ganas de empezar. Las cinco jóvenes coinciden en que lo mejor de las fiestas es la unión del pueblo, la alegría compartida y la emoción de seguir con una tradición que han vivido desde pequeñas. Y si tuvieran que resumir Olmedo en tres palabras, entre todas eligen: tradición, amistad, respeto, diversión, emoción, unión, música y alegría. Una mezcla que define a la perfección el alma de Olmedo.

PROGRAMA

Viernes, 19 de septiembre

20:00 h. Las reinas de las fiestas 2025 serán acompañadas por la Reinas de 2024, los quintos, autoridades y la Asociación Musical Villa de Olmedo, desde la Corrala del Palacio del Caballero hasta el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 h. Proclamación de las Reinas y pregón de las fiestas a cargo de Dª. Silvia Ortuñez Sastre. Actuaciones de los profesores de la Escuela Municipal de Música José Martín Salamanca y del coro gospel All4Gospel.

01:30 h. Discomovida con Dj Ismael Yuguero.

Sábado, 20 de septiembre:

12:00 h a 12:30 h. Entrega de dibujos del 41º Certamen infantil de pintura rápida.

13:00 h. Entrega de premios.

13:30h a 17:00 h. Exposición.

15:00 h. Comida para todos los participantes inscritos.

18:00 h. Carrera autos-locos. Al finalizar pancetada.

23:00 h. Actuación de Renovation Experience con Dj Ricky Galende. Espectáculo de música, luz y sonido.

Domingo, 21 de septiembre:

08:30 h a 10:30 h. Inscripciones en el Ayuntamiento para el 45º Certamen de Pintura Rápida Villa de Olmedo. Memorial Félix Arranz Pinto .

10:30 h. Tirada de recorrido de caza modalidad compack sporting

11:00 h. 30 Marcha familiar cicloturista.

18:30 h. Exposición de las obras participantes en el certamen de pintura rápida.

19:00 h. Traslado de la Imagen de San Miguel desde su iglesia titular hasta la iglesia de Santa María, portado a hombros por los quintos del 2007, en todo momento irán acompañados de los Custodios de San Miguel

19:45 h. Entrega de premios certamen de pintura.

20:00 h. Final del Torneo San Miguel de pelota a mano para aficionados.

Miércoles, 24 de septiembre:

12:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Merced en la Iglesia parroquial de Santa María, al término de la misma la asociación invitará a pastas.

18:30 h. Suelta por el recorrido de campo de las reses mansas de los encierros y pancetada.

23:00 h. Concierto de Benito Kamelas - Justicia poética .

Jueves, 25 de septiembre:

11:00 h. Pascalles.

13:00 h. Chupinazo, izado de banderas, tradicional disparo de bombas y cohetes.

17:30 h. I encierro tradicional al estilo de la villa.

20:30 h. Invitación a las peñas a limonada y pastas.

22:30 h. Actuación del Grupo Versvs y a continuación Fiesta con los dj`s de la Asociación Latinolmedo, Dj Ismael Yuguero , Dj Rorro y Dj Melow.

Viernes, 26 de septiembre:

11:00 h. Suelta de vacas por el recorrido urbano. A continuación capea.

12:00 h. Gran parque infantil.

14:30 h. Comida de Amistad (precio 3 euros) venta anticipada hasta martes 23 septiembre.

17:30 h. II encierro tradicional al estilo de la villa.

19:30 h. Fiesta «Las cuatro calles».

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas, con capea en la plaza de toros. Los Tristes Charanga Rock Concierto por varios puntos del pueblo.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Clan Zero

Sábado, 27 de septiembre:

11:00 h. III Encierro tradicional al estilo de la villa.

13:00 h. Concurso «Acerca la jarra».

17:30 h. Concurso de cortes, quiebros y saltos. Ganadería Sánchez Úrbina (abono)

20:00 h. Discomovida infantil.

20:00 h. Partidos de exhibición de pelota a mano. Jugarán miembros del Club de Pelota Olmedo y seguidamente pelotaris profesionales.

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas con capea.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Stradivarius (Valencia), durante el descanso y a la finalización discomovida 'Mañanitas'.

Domingo, 28 de septiembre:

11:00 h. IV Encierro tradicional al estilo de la villa.

12:30 h. Magia en familia 'Magic Fantasy' (4 euros taquilla).

17:30 h. Festival Taurino Mixto sin picadores, con 5 novillos, dos para el rejoneador Sergio Domínguez, 2 para el novillero Álvaro Serrano, triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y uno para el novillero revelación Pedro Caminero.

20:00 h. Encierro ecológico a caballo.

23:00 h. Suelta de vacas. Ponte tu disfraz. Entrada gratuita. A continuación, ruta de peñas.

00:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Garden.

Lunes, 29 de septiembre. San Miguel:

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Toro del Alba por el recorrido urbano. El Ayuntamiento y las peñas invitarán a las tradicionales sopas de ajo y chocolate.

11:30 h. Procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel, misa solemne y a continuación visita a las residencias de mayores.

13:30 h. Concierto extraordinario de la Asociación Musical Villa de Olmedo.

17:30 h. Festival de Peñas con el espectáculo Gran Prix con vacas (Abono).

23:00 h. Discomovida y bingo con Djs Asociación Latinolmedo, Dj Loren y Dj Pinta.

Martes, 30 de septiembre. San Jerónimo:

11:30 h. Misa solemne, en honor a San Jerónimo

13:00 h. Concierto Flamenco por Miriam Ferreruela .

17:30 h. Chiqui-bueyes.

18:30 h. Actuación musical «Los Conde» música de los 60,70, 80, 90…

21:30 h. Desfile de peñas desde la plaza Mayor hasta el Mirador del Hontanar para presenciar el espectáculo pirotécnico, acompañados por la charanga.

22:00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiesta.

Viernes, 10 de octubre. Día de la banderita Cuestación de Cruz Roja:

09:30 h. Eucaristía.

12:00 h. Eucaristía solemne en honor a la Virgen de la Soterraña. Desde las 18:00 a las 22:00 h la iglesia de Santa María estará abierta para visitar a la Virgen, al final se cantará la Salve.

17:30 h. Encierro tradicional al estilo de la villa.

Sábado, 11 de octubre:

11:00 h. Suelta de un Toro de cajón de la ganadería de Miranda de Pericalvo. A contiuación, encierro urbano y capea en la plaza de toros.

20:00 h. 9ª Carrera de los 7 sietes. Categorías infantiles desde las 18:00 h.

Domingo, 12 de octubre. Día la Hispanidad :

08:30 h. Torneo de Golf Villa de Olmedo.

10:00 h. Tirada al plato, modalidad Compak Sporting.

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, con asistencia de Autoridades.