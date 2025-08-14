La muerte de la pareja y el estrés económico se asocian con el alzhéimer

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 22:02 Compartir

Los eventos vitales estresantes pueden tener un impacto negativo en la salud cerebral. En concreto, el duelo por la pérdida de la pareja se relaciona con alteraciones en procesos biológicos vinculados al alzhéimer, mientras que el desempleo y las pérdidas económicas se asocian con diferencias estructurales en el cerebro. Estas son las conclusiones principales de un estudio fruto de una colaboración entre el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', y el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall. Los resultados, que destacan diferencias en la respuesta cerebral a los eventos estresantes según el género y el nivel educativo, han sido publicados en la revista Neurology.

El estudio, liderado por Eider Arenaza-Urquijo, investigadora de ISGlobal, contó con la participación de 1.200 personas de la cohorte ALFA (ALzheimer's and FAmilies), del BBRC, impulsada por la Fundación 'la Caixa'. Se trata de personas sin deterioro cognitivo, la mayoría de las cuales cuentan con un historial familiar de alzhéimer. «Mediante resonancia magnética estudiamos las diferencias en el volumen de la materia gris cerebral, además de analizar biomarcadores del alzhéimer en el líquido cefalorraquídeo, como la proteína beta amiloide», explica Eleni Palpatzis, investigadora predoctoral de ISGlobal y primera autora del estudio.

En la enfermedad de Alzhéimer, cambios en el cerebro, como la alteración en los niveles de ciertas proteínas, pueden darse años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Por ejemplo, se observa una menor proporción de beta amiloide 42/40, un indicador que compara las concentraciones de dos formas de la proteína. Al ser la beta amiloide 42 la más propensa a agregarse en el cerebro, una disminución en esta relación en el líquido cefalorraquídeo suele reflejar una mayor deposición de beta amiloide en el tejido cerebral y, por lo tanto, suele considerarse un indicador temprano de alzhéimer.

Mujeres y nivel educativo

El fallecimiento de la pareja sentimental se asocia con cambios en estos biomarcadores; una menor proporción de beta amiloide 42/40, efecto que fue más pronunciado en hombres, y niveles más altos de tau fosforilada y neurogranina, efectos que fueron más pronunciados en mujeres. Todas estas alteraciones fueron más acentuadas en personas con menor nivel educativo.

Por otro lado, el desempleo y las pérdidas económicas se relacionaron con una reducción del volumen de la materia gris en regiones cerebrales clave para la regulación emocional y cognitiva. Estos efectos también mostraron diferencias según el género: en el caso del desempleo, afectó más al cerebro de los hombres; mientras que las pérdidas económicas tuvieron un mayor impacto estructural en el cerebro de las mujeres.

Temas

Fundación la Caixa