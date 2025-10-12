Identidad turística y gastronómica en la Feria de la Alubia de Saldaña

Lara Arias Domingo, 12 de octubre 2025, 12:23 Compartir

Saldaña vuelve a rendir homenaje a su producto más emblemático con una nueva edición de la Feria de la Alubia. Una cita que combina historia, gastronomía y promoción del territorio, donde agricultores, hosteleros y visitantes se reúnen para celebrar la excelencia de la 'Perla de la Vega'.

La concejala de Desarrollo Turístico y Comercial, Laura Pastor, destaca que la feria «es mucho más que un mercado, es una reivindicación de nuestra identidad y de los productos que hacen de Saldaña un lugar único».

Con más de un siglo de historia, esta feria se ha consolidado como uno de los principales escaparates agroalimentarios de la provincia de Palencia.

«La Feria de la Alubia es una cita ineludible dentro del calendario ferial de la provincia», destaca Laura Pastor, «pretende ser un homenaje al producto estrella de nuestra gastronomía, la Alubia de Saldaña, y al mismo tiempo un escaparate promocional para el resto de los productos de la zona. Es una celebración gastronómica, pero también un punto de encuentro para agricultores, artesanos y productores, además de una plataforma de difusión de nuestras tradiciones culinarias», detalla.

La Feria de la Alubia tiene sus raíces en el siglo XIX. Según explica Pastor, «la feria data de 1882, heredera de la antigua Feria de Santa Úrsula, de carácter ganadero, que con el tiempo dio paso a un evento dedicado al producto estrella de nuestra gastronomía local, la famosa Alubia de Saldaña, también conocida como 'La Perla de la Vega'».

Esa transformación ha permitido mantener viva una tradición agrícola profundamente arraigada en la comarca. «La alubia blanca de riñón, variedad Tremaya, que se cultiva en la Vega de Saldaña, es el producto que mejor nos identifica», apunta la concejala. «Gozamos de una calidad excepcional avalada por los mejores chefs del país».

Clave en la economía rural

Más allá de su valor gastronómico, la alubia representa un elemento clave para la economía rural de Saldaña y su entorno. «Nuestra comarca destaca por sus excelentes condiciones para el cultivo de legumbre», señala Pastor. Sin embargo, la evolución del sector ha sido desigual. «En los últimos años, la PAC ha favorecido el incremento de superficie destinada a otros cultivos como el maíz. Si a eso le sumamos la jubilación de numerosos agricultores sin relevo generacional, el resultado es un lento abandono del cultivo de legumbre», lamenta.

Los datos hablan por sí solos: de las 250 hectáreas de alubias que llegaron a cultivarse en la comarca, hoy apenas se mantienen unas 20. «Desde el Ayuntamiento trabajamos para recuperar la variedad autóctona de alubia de riñón Tremaya y devolverle el protagonismo que merece», asegura la concejala.

Pese a los desafíos del sector, la Feria de la Alubia vive un momento de crecimiento y consolidación. «La evolución es positiva», afirma Pastor, «cada año recibimos más visitantes que vienen a disfrutar de la feria, adquirir buena legumbre para el resto del año, degustar nuestra gastronomía y pasar un rato agradable en las actividades que hemos preparado».

El programa de esta edición es amplio y diverso. «Tenemos actividades para todos los públicos: salidas micológicas, exhibiciones del apaleo tradicional, talleres infantiles de elaboración de queso, catas de vino y cerveza, degustaciones de alubias, showcookings, conciertos y sorteos», enumera la concejala.

Reconocimientos

Uno de los momentos más esperados será la entrega del IX Premio Alubia de Saldaña, que este año reconoce al cocinero local Javier Cuesta Marcos, de Cantina Sofía (Barrios de la Vega). «Es un reconocimiento más que merecido por su gran labor como divulgador de los productos palentinos», destaca Pastor. «Desde que tomó las riendas del negocio familiar en 2004, la Alubia de Saldaña ha sido un ingrediente imprescindible en sus cartas».

La edición de este año da un paso adelante en la digitalización. «Hemos incorporado la feria al entorno digital dentro de la oficina de turismo virtual 'Descubriendo Saldaña'», explica la edil, «en el apartado de ferias y eventos se puede encontrar toda la información relativa a expositores y actividades. Apostamos por la digitalización para ofrecer experiencias virtuales que permitan un acceso global y reduzcan las barreras geográficas».

Con más de un siglo de historia, la Feria de la Alubia se ha consolidado como una cita esencial en el calendario palentino. Pero desde el Ayuntamiento no bajan la guardia. «Aunque la feria está consolidada y crece cada año, trabajamos constantemente para presentar novedades y actividades renovadas que mantengan el interés del público», asegura Pastor.

La promoción, tanto dentro como fuera de la provincia, es una pieza clave de su estrategia. «La difusión en medios de comunicación y las campañas publicitarias a lo largo del año son fundamentales para mostrar los atractivos turísticos de Saldaña», explica. «Nuestro objetivo es atraer visitantes que descubran nuestra gastronomía, nuestra historia y nuestro entorno. En esta tarea colaboran activamente hosteleros y comerciantes locales, que cada día se esfuerzan por ofrecer los mejores productos y el mejor servicio».

La Feria de la Alubia no es solo un homenaje al pasado agrícola de Saldaña, sino una apuesta por el futuro rural de la comarca. En cada edición, las alubias de riñón blancas vuelven a llenar las ollas y los corazones de quienes visitan la villa para disfrutar de este producto. «Queremos que la Alubia de Saldaña siga siendo motivo de orgullo, identidad y desarrollo para nuestra tierra».

PROGRAMA

Sábado, 18 de octubre:

10:00 h. Salida micológica con la Asociación Corro de Brujas. Salida desde Estación de Autobuses.

11:00 h. Apertura de la feria.

11:30 h. Exhibición del apaleo tradicional de la alubia. Grupo de amantes de las tradiciones de San Martín del Obispo. Plaza de España

12:30 h. Taller infantil. Elabora tu propio queso con Quesería Vallelongo, de Ocero (León). Inscripción previa

13:00 h. Cata de vinos con Bodegas Pagos de Negredo (D.O. Arlanza), Palenzuela (Palencia).

14:00 h. Degustación popular de la Alubia de Saldaña. Cocina en directo por Javier Cuesta, cocinero de Cantina Sofía (Barrios de la Vega).

15:00 h. Cierre de la feria.

17:00 h. Apertura de la feria.

17:30 h. Marcha solidaria contra el Cáncer. Organiza Asociación Actívate Saldaña.

19:00 h. Taller infantil. Elabora tu propio queso con Quesería Vallelongo, de Ocero (León). Inscripción previa.

19:00 h. Exhibición del apaleo tradicional de la alubia. Grupo de amantes de las tradiciones de San Martín del Obispo. Plaza de España

20.00 h. Concierto Índico.

21:00 h. Cierre de la feria.

Domingo, 19 de octubre:

09:00 h. V Concurso de Ollas Ferroviarias de Saldaña. Consultar bases en www.saldana.es

11:00 h. Apertura de la feria.

12:00 h. Showcooking. Elaboración de recetas en vivo con Alubia de Saldaña con CETECE (Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León).

12:30 h. Recepción de autoridades y representantes de la Feria de la Alubia y la Hortaliza de Casar de Periedo (Cantabria) y acto de entrega del IX Premio Alubia de Saldaña a Javier Cuesta Marcos, del Restaurante Cantina Sofía de Barrios de la Vega.

13.00 h. Cata de cerveza artesana. Cerveza Vereda, de Ledigos (Palencia).

13:30 h. Concierto Guille Jové. 15:00 h. Entrega de premios del V Concurso de Ollas Ferroviarias.

15:00 h. Cierre de la feria.

17:00 h. Apertura de la feria.

18:00 h. Sorteo de cestas con productos de la feria entre todos los que hayan comprado algún producto durante la feria.

19:00 h. Clausura de la feria.

Durante la Feria se desarrollarán talleres infantiles en el stand de Asociación Corro de Brujas.