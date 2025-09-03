La Gelatería Carte D'Or abre sus puertas junto a la Catedral de Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:25 Compartir

El pasado jueves, 29 de agosto, la Gelatería Carte D'Or abrió sus puertas para ofrecer algo más que helados en la zona de moda de Valladolid. Próxima a la calle Cascajares, junto a la Catedral, este nuevo negocio no solo vende helados sino que «tendremos gofres, crêpes, tortitas... La idea es poder ofrecer al vallisoletano y al turista desayunos para llevar con sus cafés y chocolates, con churros, croissants...», explica su gerente, Marcial López Fernández Arriola.

Marcial López Fernández Arriola, en el interior de la Gelatería.

Con esta nueva gelatería, Marcial pretende cubrir un hueco que considera necesario en la capital vallisoletana, «con muy pocas heladerías y gelaterías», apunta.

Ampliar

Durante esta semana, el horario de la Gelatería Carte D'Or será de 15:30 h. al cierre hasta el día 6 de septiembre, en plenas Fiestas de Valladolid, día en el que «comenzaremos a abrir a las 12:00 hasta el cierre. Pero en el futuro, al querer ofrecer desayunos, intentaremos ampliar el horario de 8:30 al cierre».

'El timon del Calderón'

Marcial López Fernández Arriola también es conocido por dirigir 'El timón del Calderón', el bar situado frente al Teatro Calderón, en plena calle Angustias, un establecimiento que continúa innovando desde su apertura. «Quiero enfocarlo a cosas más concretas, organizando eventos y permitiendo que, aquellos que lo deseen, puedan ver partidos, jugar a las cartas, asistir a conciertos, monólogos o espectáculos de magia. La parte superior del bar está preparada para celebrar cumpleaños, fiestas o cualquier evento especial».

Ampliar

'El timón del Calderón' permite probar las bebidas del Capitán Calimochito,'Timón Splitz', y organiza los denominados 'Domingos de Vermú', con tapas como rabas de jibión, quisquillas, gildas y mariscada del Cantábrico. Marcial recuerda que «en la parte inferior del establecimiento, hemos querido representar todo lo que es Santoña con sus conservas, su playa, el mar... 'El timón del Calderón' parece un barco que navega para capturar la anchoa. En el centro del local está nuestro timón, que es el que nos guía, y en la barra del bar ofreceremos conservas -principalmente anchoas, mejillones, boquerones...- procedentes de dos de las principales fábricas de Santoña», explica Marcial.

Junto con las conservas, quienes decidan navegar en el interior de 'El timón del Calderón' (@eltimondelcalderon, en Instagram) podrán degustar también los embutidos de la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) y productos procedentes de Cantabria como quesos, membrillos, orujos...