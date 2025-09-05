Gastronomía, música y eventos taurinos: los platos fuertes de las fiestas de Laguna de Duero

Adrián Rodríguez Viernes, 5 de septiembre 2025, 09:23 Compartir

Son muchos los agentes sociales que participan en la organización de las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. la Virgen del Villar. La hostelería juega un papel fundamental. Este año Laguna de Duero a puesta por el pincho de feria con un precio fijo de 2,50 euros sin incluir bebida. Los establecimientos participantes son Bar Dejá Vu, Bar Coyote, Duero Hotel, Merengue, Bar Manhattan, Terraza del Lago, Hamburguesería Winne, Bar Zappa, Cafetería Joseph y Döner Kebab Adana. Todos ellos han creado un pincho o tapa único con ingredientes y elaboraciones originales que conquistarán el paladar de todos aquellos que decidan disfrutar de la parte más gastronómica de lasfiestas patronales en Laguna de Duero.

La tradición manda y los eventos taurinos también ocupan una parte importante de la programación. Laguna de Duero contará con cuatro capeas, todas ellas con discomovida en la Plaza de Toros, un festival taurino sin picadores, el día 6 de septiembre a las 18:00 horas, un Concurso de Cortes, el día 8 de septiembre a las 18:00 horas de la tarde, y una novillada con picadores, el 9 de septiembre a las 18:00 horas. Los encierros -un total de siete de carácter urbano- recorrerán la Plaza Constitución, calle Sol, Cañada de la Nava y Plaza de Toros provocando cortes temporales en las calles aledañas y prohibiciones de aparcamientos desde el 5 de septiembre a las 16:00 horas hasta el 9 de septiembre a las 23:00 horas.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero recuerda que «se prohibe la participación activa en estos festejos a los menores de edad, personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a aquellas personas que por su condición física o psíquica puedan correr un excesivo peligro o que su comportamiento pueda provocar situaciones de riesgo».

Un año más y como colofón final a las fiestas de Laguna de Duero se llevará a cabo la tradicional sesión de fuegos artificiales a las 22:00 horas del 9 de septiembre. Este año la pirotecnia correrá a cargo de Vulcano con una duración de 12 minutos y centenares de fuegos artificiales en el fin de fiestas.