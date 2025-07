«Las fiestas son para divertirse, para compartir y para sentirnos orgullosos de nuestro pueblo»

Laura Negro Valladolid Domingo, 13 de julio 2025, 23:28 Compartir

Las fiestas de Santa Marina ya están a la vuelta de la esquina y Cigales se prepara para vivir sus días grandes con un programa lleno de tradición, música, peñas, buen vino. Hablamos con Jaime Rodríguez, alcalde del municipio, sobre cómo se han organizado estas fiestas, su carácter único y lo especiales que resultarán para él a nivel personal.

Alcalde, a pocas horas de soltar el chupinazo, ¿cómo han sido los preparativos de estos días grandes dedicados a Santa Marina?

Este año, como es habitual, hemos trabajado mano a mano con la Comisión de Festejos del Ayuntamiento, a la que quiero agradecer su enorme implicación. Empezamos ya en octubre del año pasado haciendo balance de las ediciones anteriores, viendo qué cosas se podían mejorar y planteando nuevas ideas. A partir de ahí, vamos diseñando un programa para todos los públicos, desde actividades infantiles, como hinchables o carretones, hasta conciertos en la residencia de mayores, encierros, orquestas y discomóviles. Por supuesto, en la parte organizativa y presupuestaria también trabajamos desde la alcaldía y la concejalía de festejos. Me gustaría destacar el papel de Ángel Velasco, antiguo concejal de festejos que, aunque ya no ocupa ese cargo, ha participado activamente en la organización.

¿Cómo vive personalmente el alcalde estas fiestas?

Este año, para mí, va a ser especialmente emotivo. Hace muy poco falleció mi hermano Daniel y estos días le tendré más presente que nunca. Cuando me asome al balcón del Ayuntamiento para saludar a los vecinos y vea a las peñas, especialmente a 'Los Pibitos' y 'Las Pituquis', de las que él formaba parte, le echaré mucho de menos. No obstante, quiero vivir las fiestas como él lo haría, con alegría, con emoción y con una sonrisa, porque así era él y así nos gustaría recordarle. Una de las cosas más especiales para mí será el Concurso Nacional de Cortes Memorial 'Dani Rodríguez', en el que él participó durante tres ediciones, con una pasión que contagiaba a todos. Sus amigos del mundo del toro han querido hacer una exhibición en su honor. No estaba prevista en el programa inicial, pero sin duda, será un momento muy especial para todos los que le conocimos. Habrá otros momentos muy significativos, como el Gran Prix de Peñas, al que tantas veces me apunté con mi hermano y el Festival Taurino del 20 de julio, que casualmente coincidirá con su cumpleaños. No habrá mejor forma de celebrar estas fiestas que recordando tantos días de toros que compartí con él. Sólo deseo que todos vivamos estos días con alegría y que cada corte, cada brindis y cada aplauso, lleven un pedacito de él.

¿Qué actos tradicionales no pueden faltar nunca en las fiestas de Cigales?

Tenemos varios momentos clave. Uno es el 'Cigalito', que se celebra el 16 de julio y en el que las peñas recorren el municipio ofreciendo a vecinos y visitantes limonada y esta bebida típica hecha a base de vino de Cigales con refresco de naranja. Otro es el día 17, cuando comienzan oficialmente las fiestas, con la misa, la coronación de las reinas, el pregón, el saludo del alcalde y el chupinazo, que llenará la plaza de alegría y color. Y a nivel taurino, Cigales vive sus festejos con gran intensidad. El primer encierro, nada más arrancar las fiestas, es uno de los más esperados. Este año tendremos también el festival taurino, con la participación de Jairo Miguel y Diego García, dos toreros que están entre los cincuenta primeros del escalafón nacional. Y no faltará el ya mencionado Memorial, el día 19, en honor a mi hermano, Dani Rodríguez.

En una tierra de vino como Cigales, ¿qué peso tiene el vino en las fiestas?

El vino forma parte esencial de nuestras fiestas desde el primer brindis. El 'Cigalito' se elabora con vino de la denominación de origen Cigales. Además, durante las fiestas, en la Feria del Día que instalamos en la plaza, los hosteleros ofrecen tapas y vinos locales, y por supuesto en cualquier rincón de nuestro pueblo se puede disfrutar de la gastronomía y los vinos que nos representan.

Para alguien que no haya estado nunca en las fiestas de Cigales, ¿cómo describiría el ambiente que se vive durante estos días?

Les diría que se animen a venir porque las fiestas de Cigales sorprenden. Lo que las hace únicas es la implicación de las peñas. Sin ellas, no serían lo mismo. Las calles se llenan de los colores de las camisetas, hay reencuentros entre amigos que viven fuera, familias que comparten juntos estos días creando nuevas tradiciones. Algo muy nuestro, y que me gustaría destacar, es que las peñas no se hacen en locales al uso, sino que se hacen en bodegas subterráneas. Algunas todavía conservan su función vinícola, otras son visitables con fines turísticos, pero muchas se han convertido en verdaderas salas de fiestas, zonas de parrilla o puntos de encuentro. El subsuelo de Cigales siempre late… pero en fiestas lo hace aún más fuerte.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a tus vecinos y a todos los que se acerquen a disfrutar de las fiestas?

Las fiestas son para divertirse, para compartir y para sentirnos orgullosos de nuestro pueblo. Y este año, para mí, también serán una forma de celebrar la memoria de mi hermano con una sonrisa. Porque así querría que lo hiciéramos.

PROGRAMA DE FIESTAS DE SANTA MARINA CIGALES

MIÉRCOLES 16 DE JULIO

17:00 h. Encuentro intergeneracional con la Tercera Edad en la Residencia de Mayores amenizada por el grupo Cigaleño VERSIONA2.

18:00h Inauguración de la XVI Feria de Día.

18:30h Encuentro de peñas con música y photocall con las camisetas de todas las peñas con la intervención de la peña Los Temerarios.

19:00h-20:00h Momento azul en las atracciones. Durante este periodo de tiempo, se reducirán los ruidos fuertes y las luces intensas, creando un ambiente más tranquilo y accesible para que todas las personas puedan participar y disfrutar de las fiestas de forma segura y respetuosa.

19:30h Pasacalles por las Peñas de Cigales con degustación de limonada y 'Cigalito' acompañados por la Charanga La Nota

22:00h DJ PETY Remember Nigth en «La Terraza del Clandestino».

23:00h Discomovida Grupo Mara con el Dj Miguel Brooker y el Dj local Álvaro Paino «XANGAI» en la Plaza Mayor.

JUEVES 17 DE JULIO

18:00h Apertura de la Feria de Día

18:15h Recepción de Reinas y acompañantes y miembros de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Cigales

18:30h Misa de Coronación en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, presidida por el párroco José Alfredo Lanchero

19:00h-20:00h Momento Azul en las atracciones.

19:15h Recepción de Autoridades, Reinas y Acompañantes en el Ayuntamiento de Cigales. Coronación y pasacalles con la charanga La Nota hasta el Parque Municipal.

20:00h Saludo del Alcalde y pregón de las fiestas en la Plaza Mayor a cargo de 'Los Temerarios' y canturreada «vamos a comer de balde» dirigida por la Peña El Revolcón. Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de Toño. Pasta y Limonada para los vecinos y caramelos para los más pequeños.

21:00 h Pasacalles con la charanga La Nota

21:30h Primer Encierro tradicional al estilo de la villa.

23:00h PANI & XANGAI 90'S Sesión en 'La Terraza del Clandestino'.

00:30h Gran verbena gallega con la Orquesta Tango

VIERNES 18 DE JULIO

8:30h Churros y chocolate para los mayores de la Residencia «El Mirador de Cigales». Donados por la churrería El Mara

10:00h Encierro infantil con carretones

11:00h Almuerzo infantil de pizzas

13:00h Misa solemne y procesión en honor a Santa Marina, patrona de Cigales, en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. La misa será presidida por el Arzobispo Luis Argüello. La Asociación Cultural Vacceos bailará a la patrona al finalizar la misa. Acompañamiento musical de la procesión por la Banda Sinfónica de Cigales.

14:30h Homenaje a los mayores con vermut musical a cargo de VERSIONA2

17:00h Concierto del cantante cigaleño Luis Casado en la Residencia Tercera Edad El Mirador de Cigales.

17:00h Apertura de la Feria de Día y Previa de disfraces en la Plaza Mayor con los Dj´s locales Rubén Andrés y Mario MMM. (Colaboran Las Barricas & Clandestino y Bar Zocha).

19:00h-20:00h Momento Azul en las atracciones.

19:00h Desfile de disfraces con pasacalles de la charanga Cucú Band. Concurso de disfraces en el ruedo y entrega de premios.

20:00h Gran Prix de Peñas y capea con la suelta de 2 vacas.

22:00h Jorge Tejedor en 'La Terraza del Clandestino'.

22:00h Pop & Rock español con el grupo Cuarto y Mitad.

00:05h Encierro Toros de Cajón. Durante el encierro, Discomovida con Chemi DJ en la Plaza de Toros.

01:00h RDFER en 'La Terraza del Clandes¬tino'.

01:00h Fiesta Fanática by Mysticaurban con los Dj´s Urturi y Tebe Rivera en la Plaza Mayor.

SÁBADO 19 DE JULIO

8:00h Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros.

10:00 h Paseo de Chiquibueyes en la Calle de las Armas.

11:00 h Pancetada por gentileza de las Peñas El Revolcón, La Tarusa y El Quinto Cotarro en el Parque Municipal. El bar Las Barricas & Clandestino invita a todos los asistentes a un Tinto de Verano. Colabora Ayuntamiento de Cigales.

12:00h Taller Cigachef en el Parque Municipal

12:00h Taller laboratorio Cigaciencia

14:00h Paellada en el Parque de la Vendimia

19:00h Apertura de la Feria de Día.

19:00h-20:00h Momento Azul en las atracciones.

20:00h Concurso de Cortes Memorial Dani Rodríguez con 12 de los mejores especialistas del momento Use, Balotelli, Dany Alonso, Guindi, Juancar, Pechu, Peque, Peta, Sergio Martínez, Jesús Gallego, Mario Parrado y el vecino cigaleño Alex Martín Polo.

20:00h Teatro infantil, Atópico Zumbados

22:00h Actuación musical en la Plaza Mayor a cargo del grupo Thespiertos.

23:55h Encierro tradicional al estilo de la villa. Durante el encierro, Discomovida con Chemi DJ en la Plaza de Toros.

01:00h Verbena a cargo de la Orquesta Génesis en la Plaza Mayor.

01:00h Discomovida Grupo Mara con los Dj´s Toy, Isma García y el Dj local Marcos Peláez «Zwerts» en la Explanada del Polideportivo Municipal (Camino Ermita).

01:00h Los Daza en «La Terraza del Clandestino».

DOMINGO 20 DE JULIO

8:00h Suelta de vaquillas en la Plaza de Toros, acompañados por la charanga Los Trotameños

10:30h Almuerzo Huevada por gentileza de la Peña El Belén, amenizada por la charanga Cucú Band. Colabora Ayuntamiento de Cigales.

11:30h a 14:30h Fiesta infantil con hinchables secos y acuáticos y Fiesta de la Espuma

17:00h Ferias y atracciones bonificadas por el Día del Niño hasta el cierre.

19:00h Apertura de la Feria de Día.

19:00h-20:00h Momento azul en las atracciones.

19:00h Festival Taurino en la Plaza de Toros, amenizado por la Banda Sinfónica de Cigales. Se lidiarán cuatro bravos novillos por los matadores de toros Jairo Miguel y Diego García.

19:30h Teatro Infantil: El Payaso en el Parque Municipal.

21:00h Tradicional degustación de Caldereta la Plaza Mayor (hasta agotar existencias).

21:00h Actuación a cargo de Carmen y Lavanda en la Plaza Mayor.

22:30h Encierro Fin de Fiestas por la Calle de las Armas.