«Las fiestas de Cabanillas son muy sencillas pero con mucho sabor»

Mónica Rico Cabanillas Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:51

Con los primeros días del otoño, la localidad de Cabanillas del Monte, perteneciente al municipio de Torrecaballeros, se viste de gala para celebrar a su patrón, San Miguel. Tras un intenso verano, en el que el pueblo vive un repunte poblacional, los dos últimos fines de semana de septiembre, hijos del pueblo y amigos se vuelven a encontrar.

Lo hicieron el pasado fin de semana, con las actividades previas a las fiestas, como una plantación de árboles o cine, sin olvidarse del teatro, en el que se mostró una historia con valores para concienciar sobre la necesidad de erradicar la violencia de género o una cata de patés ibéricos con un donativo a beneficio de AFA Segovia, con lo que los vecinos han vuelto a mostrar su lado más solidario. Ahora, Cabanillas se dispone para celebrar sus fiestas.

-Estas fiestas, ¿son los días más esperados del año por los vecinos de Cabanillas?

-Sí, la celebración de San Miguel es el hito festivo por excelencia en Cabanillas y todos los vecinos y quienes a pesar de no vivir aquí mantienen lazos familiares con esta localidad, esperan que lleguen estos días con impaciencia. Son días no solo para la diversión, sino para el reencuentro fraternal y vecinal.

-¿Existe mucha devoción por el patrón, San Miguel?

-Sí. Es la devoción tradicional de Cabanillas, quien ostenta el patronazgo de la bonita iglesia que, lamentablemente, sólo está abierta al culto en verano. Se trata de una devoción que se ha logrado mantener a lo largo de generaciones y generaciones, y son muchas las personas mayores, que, relacionadas con Cabanillas por uno u otro motivo, se acercan ese día a honrar a San Miguel con la Eucaristía y la tradicional procesión por las calles acompañada de las danzas siempre espectaculares de La Esteva.

-En la programación, ¿hay actividades para todos los públicos?

-Se trata de un programa concentrado en un fin de semana, en el que hay actividades para todas las edades y para todos los gustos. Siempre combinando el respeto a la tradición en actividades como la Misa, la Procesión, el tradicional pincho o los juego autóctonos; con otras actividades más dirigidas al público infantil y los jóvenes.

-¿Y podemos encontrar alguna novedad en el programa?

- Este año, como novedad, hemos programado una exhibición de mini bueyes para que sobre todo los más pequeños puedan observar de cerca estos animales, con absoluto respeto y cuidado, intentando inculcar a los más peques el respeto por los animales. También como novedad, aunque por logística hemos tenido que programarlo en el Centro Cultural Carlos León de Torrecaballeros, hemos incluido el recital «Flor de Greguerías» en el marco del IX Festival de Poesía Escénica de Segovia «Vasos Comunicantes».

Además, como venimos haciendo durante los últimos años, programamos también actividades el fin de semana anterior. En esta ocasión, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, llevamos a cabo una plantación de árboles en la dehesa de Cabanillas; hemos disfrutado de una magnífica obra de teatro: «Sola»; y una cata solidaria a favor de AFA Segovia.

-¿La caldereta es el punto de encuentro de los vecinos en estas fiestas?

-Sin duda es un momento también muy esperado y como manda la tradición, compartiremos esa caldereta a las nueve de la noche del sábado para coger fuerzas y afrontar la verbena y la discomóvil. Siempre es una buena oportunidad de estrechar lazos de vecindad en torno a un buen plato de caldereta.

-¿Cuál sería el momento más especial de estas fiestas?

-Son unas fiestas muy sencillas, ya finalizado el verano y recién estrenado el otoño, pero con mucho sabor. La procesión con la actuación de La Esteva es yo creo el momento que concita gran atención y luego compartimos un pincho a la puerta de la Casa Barrio. Los juegos autóctonos también son un momento muy esperado, con mucha presencia de jugadoras y jugadores de otros municipios.

-Un deseo para estos días

-Que todos podamos disfrutar de las actividades programadas sin incidentes y en buen armonía. Quiero aprovechar además la ocasión para agradecer a todas las personas implicadas en la preparación de las actividades programadas y cuyo trabajo permite que se lleven a cabo. Deseo de todo corazón que estos días sirvan para estrechar lazos de vecindad y disfrutar de todas y cada una de las actividades. ¡Viva San Miguel!

Programa

Sábado 27 de septiembre

13:00 h. Santa misa y procesión en honor a San Miguel

13:30 h. Actuación de La Esteva. A continuación, aperitivo en la Casa Barrio

17:00 h. Juegos autóctonos junto al Esquileo. Organiza el Ayuntamiento con la colaboración de Paco y el grupo de vecinas y vecinos aficionados a estos juegos.

18:00 h. Exhibición de mini bueyes y castillos hinchables

21:00 h. Caldereta

22:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Tritón en la plaza de entrada. Al finalizar continuamos con la fiesta con macro-discomóvil

Domingo 28 de septiembre

13:00 h. Santa misa por los difuntos de la parroquia

17:30 h. Espectáculo infantil: Jorge el Valeroso

19:00 h. Tradicional chocolatada

20:00 h. Flor de Greguerías en el marco del XI Festival de Poesía Escénica de Segovia 'Vasos Comunicantes'. Centro cultural Carlos León.