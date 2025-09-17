Unos encierros con un recorrido «especial»

Andrea Sánchez Olmedo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:53 Compartir

Los encierros tradicionales al estilo de la Villa, declarados de Interés Turístico Regional, se desarrollarán del jueves 25 al domingo 28 de septiembre. «Lo más especial de los encierros de Olmedo es el recorrido. Desde el embudo puedes ver todo el desarrollo del encierro, desde los corrales de la Dehesa hasta que los toros pisan las calles de Olmedo», explica Cristina Andrés, concejala de Cultura, Turismo y Festejos del Ayuntamiento.

«Preparar un encierro tiene su cosa, depende de muchos factores: toros, caballos, caballistas, los que encierran, corredores a pie… todos esos elementos determinan el desarrollo del encierro y luego, por mucho que prepares, sale como tenga que salir, no dejan de ser animales, y son impredecibles». «Tenemos un cupo de 200 pases para caballistas, que se sacan por orden de inscripción unos días antes del primer encierro, generando colas de hasta dos horas antes de abrir para poder conseguir un pase, eso significa que los encierros de Olmedo gustan», añade la concejala.

Para los caballistas, la pasión y el compromiso con la tradición son evidentes. Así lo relata Diego Ledo Domínguez, presidente de la Asociación de Caballistas 'La Olmeda': «Llevo diez años en la asociación, y dos siendo parte de la directiva. La asociación la componemos alrededor de unos 100 socios, de Olmedo y de diferentes pueblos alrededor».

Según sus palabras, «la emoción se vive como si fuera la primera vez, cada encierro es diferente, cada ganadería, cada toro, cada terreno es distinto en sí, lo que hace que los nervios siempre estén presentes». «Para mí, los encierros de un pueblo son lo que le da sentido a la fiesta. Sin encierros de campo, las fiestas de los pueblos no son lo mismo».

PROGRAMA

Viernes, 19 de septiembre

20:00 h. Las reinas de las fiestas 2025 serán acompañadas por la Reinas de 2024, los quintos, autoridades y la Asociación Musical Villa de Olmedo, desde la Corrala del Palacio del Caballero hasta el Centro de Artes Escénicas San Pedro.

21:00 h. Proclamación de las Reinas y pregón de las fiestas a cargo de Dª. Silvia Ortuñez Sastre. Actuaciones de los profesores de la Escuela Municipal de Música José Martín Salamanca y del coro gospel All4Gospel.

01:30 h. Discomovida con Dj Ismael Yuguero.

Sábado, 20 de septiembre:

12:00 h a 12:30 h. Entrega de dibujos del 41º Certamen infantil de pintura rápida.

13:00 h. Entrega de premios.

13:30h a 17:00 h. Exposición.

15:00 h. Comida para todos los participantes inscritos.

18:00 h. Carrera autos-locos. Al finalizar pancetada.

23:00 h. Actuación de Renovation Experience con Dj Ricky Galende. Espectáculo de música, luz y sonido.

Domingo, 21 de septiembre:

08:30 h a 10:30 h. Inscripciones en el Ayuntamiento para el 45º Certamen de Pintura Rápida Villa de Olmedo. Memorial Félix Arranz Pinto .

10:30 h. Tirada de recorrido de caza modalidad compack sporting

11:00 h. 30 Marcha familiar cicloturista.

18:30 h. Exposición de las obras participantes en el certamen de pintura rápida.

19:00 h. Traslado de la Imagen de San Miguel desde su iglesia titular hasta la iglesia de Santa María, portado a hombros por los quintos del 2007, en todo momento irán acompañados de los Custodios de San Miguel

19:45 h. Entrega de premios certamen de pintura.

20:00 h. Final del Torneo San Miguel de pelota a mano para aficionados.

Miércoles, 24 de septiembre:

12:00 h. Misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Merced en la Iglesia parroquial de Santa María, al término de la misma la asociación invitará a pastas.

18:30 h. Suelta por el recorrido de campo de las reses mansas de los encierros y pancetada.

23:00 h. Concierto de Benito Kamelas - Justicia poética .

Jueves, 25 de septiembre:

11:00 h. Pasacalles.

13:00 h. Chupinazo, izado de banderas, tradicional disparo de bombas y cohetes.

17:30 h. I encierro tradicional al estilo de la villa.

20:30 h. Invitación a las peñas a limonada y pastas.

22:30 h. Actuación del Grupo Versvs y a continuación Fiesta con los dj`s de la Asociación Latinolmedo, Dj Ismael Yuguero , Dj Rorro y Dj Melow.

Viernes, 26 de septiembre:

11:00 h. Suelta de vacas por el recorrido urbano. A continuación capea.

12:00 h. Gran parque infantil.

14:30 h. Comida de Amistad (precio 3 euros) venta anticipada hasta martes 23 septiembre.

17:30 h. II encierro tradicional al estilo de la villa.

19:30 h. Fiesta «Las cuatro calles».

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas, con capea en la plaza de toros. Los Tristes Charanga Rock Concierto por varios puntos del pueblo.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Clan Zero

Sábado, 27 de septiembre:

11:00 h. III Encierro tradicional al estilo de la villa.

13:00 h. Concurso «Acerca la jarra».

17:30 h. Concurso de cortes, quiebros y saltos. Ganadería Sánchez Úrbina (abono)

20:00 h. Discomovida infantil.

20:00 h. Partidos de exhibición de pelota a mano. Jugarán miembros del Club de Pelota Olmedo y seguidamente pelotaris profesionales.

23:30 h. Encierro urbano de toros y vacas con capea.

01:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Stradivarius (Valencia), durante el descanso y a la finalización discomovida 'Mañanitas'.

Domingo, 28 de septiembre:

11:00 h. IV Encierro tradicional al estilo de la villa.

12:30 h. Magia en familia 'Magic Fantasy' (4 euros taquilla).

17:30 h. Festival Taurino Mixto sin picadores, con 5 novillos, dos para el rejoneador Sergio Domínguez, 2 para el novillero Álvaro Serrano, triunfador del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid y uno para el novillero revelación Pedro Caminero.

20:00 h. Encierro ecológico a caballo.

23:00 h. Suelta de vacas. Ponte tu disfraz. Entrada gratuita. A continuación, ruta de peñas.

00:30 h. Verbena a cargo de la orquesta Garden.

Lunes, 29 de septiembre. San Miguel:

08:00 h. Diana floreada.

09:00 h. Toro del Alba por el recorrido urbano. El Ayuntamiento y las peñas invitarán a las tradicionales sopas de ajo y chocolate.

11:30 h. Procesión en honor a nuestro Patrón San Miguel, misa solemne y a continuación visita a las residencias de mayores.

13:30 h. Concierto extraordinario de la Asociación Musical Villa de Olmedo.

17:30 h. Festival de Peñas con el espectáculo Gran Prix con vacas (Abono).

23:00 h. Discomovida y bingo con Djs Asociación Latinolmedo, Dj Loren y Dj Pinta.

Martes, 30 de septiembre. San Jerónimo:

11:30 h. Misa solemne, en honor a San Jerónimo

13:00 h. Concierto Flamenco por Miriam Ferreruela .

17:30 h. Chiqui-bueyes.

18:30 h. Actuación musical «Los Conde» música de los 60,70, 80, 90…

21:30 h. Desfile de peñas desde la plaza Mayor hasta el Mirador del Hontanar para presenciar el espectáculo pirotécnico, acompañados por la charanga.

22:00 h. Fuegos artificiales y traca fin de fiesta.

Viernes, 10 de octubre. Día de la banderita Cuestación de Cruz Roja:

09:30 h. Eucaristía.

12:00 h. Eucaristía solemne en honor a la Virgen de la Soterraña. Desde las 18:00 a las 22:00 h la iglesia de Santa María estará abierta para visitar a la Virgen, al final se cantará la Salve.

17:30 h. Encierro tradicional al estilo de la villa.

Sábado, 11 de octubre:

11:00 h. Suelta de un Toro de cajón de la ganadería de Miranda de Pericalvo. A contiuación, encierro urbano y capea en la plaza de toros.

20:00 h. 9ª Carrera de los 7 sietes. Categorías infantiles desde las 18:00 h.

Domingo, 12 de octubre. Día la Hispanidad :

08:30 h. Torneo de Golf Villa de Olmedo.

10:00 h. Tirada al plato, modalidad Compak Sporting.

12:00 h. Misa en honor a la Virgen del Pilar, Patrona del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, con asistencia de Autoridades.