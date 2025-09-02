«Una empresa sostenible siempre es una empresa rentable»

Laura Negro Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 07:43 Compartir

El transporte por carretera es el responsable del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, un desafío que exige avanzar con rapidez hacia modelos más limpios y eficientes. Para debatir sobre ésta y otras cuestiones, El Norte de Castilla y BBVA reunieron en un webinar a tres voces con experiencia en el sector: Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica; María Sevillano, directora de Sostenibilidad de Bodegas Familiares Matarromera; y José Manuel de Millán, gestor de Financiación Sostenible de BBVA en Asturias y Castilla y León. La sesión estuvo moderada por Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales de Vocento.

«Nosotros dimos el paso por convicción», explicó María Sevillano, cuya compañía ya ha electrificado un tercio de su flota, con 10 vehículos eléctricos de un total de 33. «La sostenibilidad es la filosofía de Matarromera y la movilidad era una asignatura pendiente». Esta bodega vallisoletana fue pionera en instalar un punto de recarga en 2012 y ha apostado por extender esa infraestructura a todas sus instalaciones, aunque reconoce que el proceso no ha sido sencillo. «Es un reto bonito, pero con dificultades. Los puntos de recarga son costosos, y cuando hablamos de comerciales que recorren largas distancias todavía encontramos limitaciones: cargadores lentos, averiados o saturados», relató Sevillano. Aun así, la experiencia les ha demostrado que merece la pena. «Una empresa sostenible es una empresa rentable. No solo reduces emisiones, también ahorras costes a medio plazo. Cargar un vehículo eléctrico en la propia bodega nunca será lo mismo que repostar combustible fósil en una gasolinera», apuntó Sevillano.

Un sector en crecimiento

La transformación está en marcha. Sólo en el primer semestre de 2024 las matriculaciones de vehículos electrificados crecieron más de un 120% respecto al mismo periodo del año anterior y hoy, los vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables ya representan el 65,2% del mercado total. Otro dato a destacar, es que en España ya existen 47.519 puntos de recarga de acceso público. Para Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, la percepción de dificultad no siempre se corresponde con la realidad. «La infraestructura actual es suficiente para el parque que tenemos y la mayoría de los cargadores son ya interoperables. Hoy puedes pagar con una sola aplicación en prácticamente cualquier punto. Todavía hay reticencias, pero muchas veces no se basan en la experiencia real, sino en prejuicios. La movilidad eléctrica ya no es un problema de planificación, es una opción madura y competitiva», opinó.

El proceso, sin embargo, requiere inversión y acompañamiento, especialmente para las pymes. José Manuel de Millán, de BBVA, lo dejó claro al señalar que «la transición energética es irreversible. Pero no solo es una obligación medioambiental, también tiene sentido económico. Apostar por la electrificación es apostar por la rentabilidad». El banco, explicó, trabaja en tres líneas: financiación adaptada (préstamos, leasing, renting o bonos verdes), asesoramiento a través de partners especializados y soluciones innovadoras para facilitar el proceso. Entre estas últimas destaca el renting de puntos de recarga, que evita a las empresas un gran desembolso inicial, o la gestión de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs), que permiten monetizar la reducción de consumos. «Un cambio de 25 vehículos de combustión a eléctricos, puede suponer un ahorro de 125 megavatios al año y generar ingresos adicionales de hasta 15.000 euros por la venta de los CAES generados», detalló.

Pérez de Lucía subrayó que el futuro pasa por superar la resistencia al cambio. «Estamos en el tránsito de la imposición al entusiasmo. Como ocurrió con el móvil o el ordenador portátil, primero cuesta, pero cuando se prueba ya no hay vuelta atrás. El vehículo eléctrico no es solo mover personas o mercancías. Es eficiencia energética, es independencia de combustibles fósiles y es innovación», apuntó. En esa misma línea, Sevillano insistió en el valor añadido para las empresas al añadir que «además de reducir la huella de carbono, es comodidad y ahorro. Nosotros ya no concebimos nuestra flota de otra manera». Mientras que De Millán cerró con un mensaje para las pymes, que representan el grueso del tejido empresarial en Castilla y León y en España: «No están solas. Con el acompañamiento financiero adecuado, la movilidad sostenible no solo es posible, es rentable. Y es el camino que marcará la competitividad del futuro».

La sostenibilidad, en el ADN empresarial

Ampliar Punto de recarga para vehículos eléctricos El Norte

Más que una tendencia, la sostenibilidad es ya el eje de la estrategia para empresas de diferentes sectores. Es un compromiso que, en muchos casos, forma parte de la identidad corporativa, convirtiéndose en motor de competitividad y de futuro.

En el caso de Matarromera, su directora de Sostenibilidad, María Sevillano, recalcó que la apuesta medioambiental es intrínseca a la compañía, que la sostenibilidad está en su ADN y que todas las decisiones empresariales se toman bajo esa premisa, desde el viñedo hasta la movilidad. Es por ello, que la bodega ha aplicado criterios de eficiencia energética y reducción de emisiones en cada área de actividad, lo que incluye la renovación de su flota con vehículos eléctricos y la instalación de puntos propios de recarga en todas sus sedes. «Es una inversión inicial fuerte, pero a medio plazo compensa», señalaba.

Desde el ámbito financiero, BBVA expuso la magnitud de su compromiso con la transición verde. «Nuestro objetivo es canalizar 700.000 millones de euros de negocio sostenible entre 2025 y 2029, lo que supone duplicar el objetivo anterior de 300.000 millones para el período 2018-2025», explicó José Manuel de Millán, gestor de Financiación Sostenible del banco. Además, añadió que esta capacidad se apoya en la inversión tecnológica y en la escala global de la entidad. «Podemos ofrecer soluciones integrales y personalizadas que impulsen, entre otros ámbitos clave, la transición energética».

Por su parte, el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucía, situó esta transformación en un contexto más amplio, recordando que la movilidad eléctrica no solo se trata de cambiar de coche, sino de repensar el modelo energético en su conjunto. «Necesitamos por parte de las administraciones públicas un trabajo a nivel regulatorio de incentivos y fiscal, que esté acorde a los objetivos que tiene el Gobierno para el Plan Nacional Integrado Energía y Clima de 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030», afirmó.