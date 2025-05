«Otros agricultores vivieron la mecanización y ahora, la digitalización»

Laura Negro Jueves, 8 de mayo 2025, 22:37 Compartir

«Cada año, el campo es un mundo distinto», afirma Marta Fernández, agricultora desde hace 12 años, cuando describe el desafío que supone trabajar la tierra en plena era del cambio climático. «Todo lo que creías que sabías, ya no sirve», insiste. Su testimonio es reflejo del proceso de transformación que viven la agricultura y la ganadería en España y más concretamente en Castilla y León. Así quedó patente en el Webinar organizado por El Norte de Castilla y BBVA, en el que intervinieron Rosa María Bouzas, directora Segmento Pymes Noroeste en BBVA; Octavio Gonzalo, presidente de Vacuno de Carne de Cooperativas Agroalimentarias de España; Emiliano Jáñez, representante territorial de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y Marta Fernández Ojosnegros, agricultora ecológica de Peñafiel. Moderados por Carlos Aganzo, director de Relaciones Institucionales de Vocento, analizaron los principales retos de futuro del sector agroalimentario, como son, el relevo generacional, el acceso a la financiación, la profesionalización, la formación continua, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. El suyo es un sector que genera 900.000 millones de euros y empleo para 30 millones de personas en Europa, pero que está inmerso en un contexto de exigencias crecientes por parte de la propia Unión Europea y de los consumidores.

En primera persona

Marta Fernández contó su experiencia personal. Ella era una periodista vocacional que dejó su vida y trabajo en Madrid para hacerse cargo de la explotación familiar de 10 hectáreas de viñedo y 100 de cereal. «Me vine al campo por obligación y ahora estoy encantada. No sabría hacer otra cosa. Es un sector muy bonito y agradecido, al que es difícil incorporarse. Yo lo tuve fácil. Me sentí muy arropada», relata. Ella representa a esa nueva generación que ha decidido dar un paso al frente en el campo, está formada, es inquieta y valiente y no duda en experimentar. «El campo es prueba y error. Este año me he atrevido a poner cubierta vegetal, y ha salido redondo porque no puede haber más agua. Pero otro año, con sequía, habría sido muy distinto», reconoce. Asegura que el secreto es «prepararse y hablar con todo el mundo que sabe», además de formarse constantemente. «Hago varios cursos al año y luego hago 'espionaje industrial'. Me voy a ver viñas ajenas y observo lo que hacen los demás», confiesa.

Por su parte, Emiliano Jáñez destacó que el sector primario «es muy dinámico y está muy tecnificado» y está sujeto a variables, algunas de las cuales se pueden controlar, como los costes de la explotación, sin embargo, apuntó otras variables que no se pueden controlar como las fluctuaciones, la volatilidad del mercado o la climatología.

Explicó que desde SAECA se han articulado cinco líneas específicas para atender las diferentes necesidades del mundo rural. De estas líneas, la principal es la de inversión en circulante, destinada no solo a agricultores y ganaderos, sino también a cualquier emprendedor del medio rural. «El 52% de las operaciones que hicimos con esta línea el año pasado fueron para jóvenes». Un cambio de tendencia que demuestra que la juventud empieza a ver futuro en el campo. A ellos, precisamente, va dirigida otra línea de ayuda, que está bonificada por el Ministerio de Agricultura. «Ha tenido tal éxito que vamos despacio en la resolución de operaciones», asume. Permite financiar hasta 100.000 euros, con 15.000 euros bonificados.

Otras herramientas son los préstamos para agroindustria, las operaciones de incorporación de jóvenes al sector y el fraccionamiento del pago del seguro agrario, que resulta clave en años tan inciertos como el actual.

Octavio Gonzalo, como representante de Vacuno de Carne de Cooperativas Agroalimentarias de España, puso en valor el papel de las cooperativas para profesionalizar el campo. «Son una herramienta fundamental para desarrollar la sostenibilidad económica, sobre todo en pequeñas explotaciones. Realizamos un papel clave a la hora de avanzar en la cadena alimentaria y aportamos la seguridad que necesita el pequeño agricultor y ganadero, sobre todo, en lo referente a la garantía de cobros», apuntó.

Modelo cooperativo

También señaló que la cooperativa es la herramienta que atenúa los desfases que suceden en el mercado ante determinadas crisis. «El modelo que defendemos es el de la integración y el asociacionismo para estar preparados frente a los retos que nos depara esta Unión Europea tan burocrática. No son muchos los jóvenes que hay en el sector primario pero los pocos que hay apuestan por el modelo cooperativo, en el que la formación es vital. Formamos a nuestros productores en los temas de máxima actualidad, como por ejemplo sobre el reglamento de deforestación en el vacuno de carne que el próximo año, si nadie lo evita, entrará en vigor o sobre la ley de transporte de bienestar animal, por ejemplo», prosiguió.

Rosa Bouzas, de BBVA, señaló que los agricultores y ganaderos, como empresas que son, tienen que ser rentables para sostenerse en el tiempo. «Desde BBVA es fundamental ofrecer no solo asesoramiento financiero sino también acompañamiento por parte de gestores especialistas que conocen el sector y la zona», opinó mientras destacaba el papel de la tecnología financiera en este ecosistema. «Estamos a la vanguardia de la digitalización. Tenemos una gran banca electrónica en la que el cliente pyme es totalmente autónomo para operar en su día a día. El campo no entiende de fines de semana, ni de horarios de oficina por eso nosotros estamos preparados digitalmente para darle servicio cuándo y dónde lo necesita. Otras generaciones de agricultores vivieron la mecanización y nuestras generaciones viven la digitalización», remarcó.

«El sector agroalimentario tiene mucho futuro. Es un sector lleno de oportunidades para quien sepa innovar, adaptarse y mirar a largo plazo», añadió Bouzas.

En definitiva, los ponentes señalaron que lo que antes se veía como una actividad tradicional, hoy es una carrera exigente, tecnificada y en constante evolución ya que «cada día hay nuevas normativas comunitarias que obligan a estar al día».