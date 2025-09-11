El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos jóvenes beneficiarios del programa. Fundación 'la Caixa'
Publirreportaje 'Fundación la Caixa'

Más Empleo Joven apoya con tres millones de euros a seis proyectos de Castilla yLeón

La convocatoria de la Fundación 'la Caixa' ayuda a mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:19

La Fundación 'la Caixa' ha seleccionado seis proyectos de entidades sociales de la región a través de la convocatoria Más Empleo Joven, a los que destinará más de tres millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus. El programa está dirigido a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tengan un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tengan estudios. Como organismo intermedio del Fondo Social Europeo Plus, la Fundación 'la Caixa' promueve esta convocatoria con el objetivo de fomentar la empleabilidad juvenil mediante el desarrollo de itinerarios de formación acreditada.

Los seis proyectos regionales se sitúan en las provincias de Valladolid, Palencia y Burgos. En concreto, en Valladolid, la iniciativa apoyará, con más de 1.566.000 euros, tres proyectos desarrollados por Progestión, Fundación JuanSoñador y Fundación Rondilla. En Palencia, la convocatoria respaldará con más de 401.000 euros un proyecto desarrollado por Progestión. Por otra parte, en Burgos, el programa ayudará, con más de 1.126.000 euros dos proyectos desarrollados por Fundación Lesmes y Fundación JuanSoñador.

Los itinerarios formativos beneficiados tienen un enfoque eminentemente práctico y están estrechamente alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial, con el fin de reforzar las competencias clave para acceder a un empleo estable y de calidad.

«Queremos acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor. Por eso, a través de esta convocatoria reforzamos el compromiso de nuestros programas con la inserción laboral juvenil y la igualdad de oportunidades. De la mano de la Unión Europea, apostamos decididamente por la formación como palanca esencial para combatir el desempleo juvenil y reducir las desigualdades», asegura el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

27 millones de euros

Más Empleo Joven es una iniciativa cofinanciada con 19,1 millones de la Unión Europea y 8,3 millones de la Fundación 'la Caixa', y cuenta con una dotación total de más de 27 millones de euros. A nivel nacional, se han seleccionado un global de 52 proyectos de entidades sociales de toda España.

La resolución de la convocatoria Más Empleo Joven se suma a otras dos ya resueltas en 2024: Más Empleo y Más Infancia. Las tres han sido impulsadas por la Fundación 'la Caixa' y el Fondo Social Europeo Plus, y en conjunto cuentan con una dotación de 124 millones de euros.

El impulso de las convocatorias Más Empleo, Más Empleo Joven y Más Infancia refuerza el compromiso de la Fundación 'la Caixa' con el bienestar de las personas, especialmente el de los colectivos más vulnerables.

