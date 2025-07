Cultura, religión y actos lúdicos se dan cita en las fiestas de Ribas de Campos

Lara Arias Jueves, 3 de julio 2025, 07:27 Compartir

En Ribas de Campos, el verano tiene nombre propio: Fiestas de las Santas Reliquias. Durante unos días, este pequeño gran pueblo palentino se llena de vida, de gente que vuelve, de vecinos que se implican y de visitantes que descubren su encanto.

Del 3 al 6 de julio, y con una segunda cita en agosto, Ribas propone un programa festivo que combina lo religioso, lo cultural y lo lúdico, con actividades pensadas para todos, desde mayores, a los jóvenes y hasta los más niños.

En palabras de su alcalde, no solo es un pueblo durante las fiestas, también durante el año. «Ribas tiene patrimonio, y del bueno», destaca Julio Martín Llorente. «El Monasterio de Santa Cruz de la Zarza nos recuerda de dónde venimos, con sus muros llenos de siglos y susurros. Y la iglesia de San Martín de Tours, discreta pero hermosa, sigue siendo ese lugar donde fe y arte se dan la mano sin levantar la voz. Y entre medias, el Canal de Castilla, que atraviesa el pueblo como una línea que une pasado y presente, inteligencia y necesidad», explica el regidor.

Aun así, Julio Martín Llorente lo tiene claro: «Lo que de verdad hace grande a Ribas no son solo sus monumentos, es su gente. Los que están, los que vienen cada verano, los que se fueron, pero no se olvidan. Esa mezcla de hospitalidad, trabajo duro y alegría compartida que convierte cualquier celebración en algo especial. Porque aquí, la fiesta no es solo música y fuegos, es reencuentro, es familia, es comunidad», manifiesta.

Hoy arrancan oficialmente las fiestas. A las 19:00 h se celebrará la recepción de autoridades, seguida por las vísperas en honor a las Santas Reliquias. A las 20:00 h. tendrá lugar uno de los actos más queridos por los vecinos: el reparto tradicional de pan, queso y vino en la plaza Mayor. La noche será para bailar, con dos sesiones de orquesta a cargo de La Rebelión, y con un momento muy especial a medianoche: el repique de campanas anunciando la llegada de las Reliquias, seguido de la tradicional enramada, donde la emoción se mezcla con la memoria.

El viernes, los pasacalles llenan las calles de ritmo y alegría. A medio día se celebra la misa y la procesión en honor a las Santas Reliquias que este año contarán con un acompañamiento musical de excepción: la soprano Natalia Bravo, junto a Cristina Cortijo a la flauta y Alberto Ruiz al piano. Por la tarde, el teatro de calle 'Crescendo' lleva el espectáculo a la plaza Mayor, seguido de una exhibición de cetrería. La música vuelve a ser protagonista con la discomóvil Octupus al anochecer y, ya a medianoche, la actuación de la orquesta Flamingo cerrará la jornada por todo lo alto.

Asimismo, el sábado es el día más familiar y participativo. Por la mañana, la plaza Mayor se convierte en un espacio de juegos con hinchables para todos los públicos. A mediodía, la comunidad se reúne de nuevo en una misa en recuerdo de los difuntos. Por la tarde, el Aquapark refresca a pequeños y mayores, y los juegos tradicionales invitan a compartir risas y recuerdos. A las nueve de la noche, el grupo teatral Somos cómicos ofrecerá su función en la iglesia parroquial, y ya por la noche, la discomóvil Flow marcará el ritmo hasta la medianoche, cuando los fuegos artificiales iluminarán el cielo de Ribas, cerrando un día inolvidable.

Pero aún hay más. El domingo 6 de julio se celebrará un torneo de futbolín que pondrá el broche final al primer bloque de fiestas. La fiesta continuará en agosto.

Ante un programa festivo tan extenso, el alcalde de la localidad anima a «que suene la música y bailen los cuerpos hasta el amanecer. Que las calles se llenen de aromas de cocina buena, de palabras cruzadas entre generaciones, de niños correteando y mayores contando historias que siempre merecen ser oídas una vez más». Asimismo, agradece a todos los implicados para hacer posible estos días y anima a todos a acudir porque «no hay fiesta sin participación, ni tradición sin comunidad».

PROGRAMA

Jueves 3 de julio

19:00 h. Recepción autoridades.

19:30 h. Vísperas en honor a las Santas Reliquias.

20:00 h. Tradicional reparto de pan, queso y vino (Plaza Mayor).

22:30 h. Primera sesión de baile con la orquesta La Rebelión.

00:00 h. Repique de campanas anunciando la llegada de las Santas Reliquias.

01:00 h. Segunda sesión de baile. Al finalizar la orquesta se realizará la «tradicional enramada».

Viernes 4 de Julio

12:00 h. Pasacalles.

12:30 h. Santa misa y procesión.

Con la soprano Natalia Bravo

Flauta: Cristina Cortijo

Piano: Alberto Ruiz

14:00 h. Teatro de calle 'Crescendo'. (Plaza Mayor).

19:00 h. Exhibición de cetrería.

21:00 h. Discomóvil Familia Octupus. (Plaza Mayor).

00:00 h. Orquesta Flamingo.

Sábado 5 de Julio

12:00 h. Recreativos-hinchables.

12:30 h. Santa misa en recuerdo y honor de nuestros difuntos.

17:00 h. Aquapark (P. Mayor).

18:00 h. Juegos populares y tradicionales.

21:00 h. Teatro 'Somos cómicos'. (Iglesia parroquial).

23:00 h. Discomóvil Flow.

00:00 h. Fuegos artificiales.

Domingo 6 de julio

17:00 h. Torneo de futbolín.

Sábado 9 de agosto

15:00 h. Comida vecinal.

18:00 h. Recreativos-hinchables.

23:00 h. Discomóvil Oasis.

Domingo 10 de agosto

12:30 h. Santa misa en honor a San Lorenzo (Plaza Mayor).