«Tenemos cinco promociones activas y dos nuevos lanzamientos en FIVA»

Laura Negro Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:47

Cavidel llega a FIVA con Laderas de Parquesol, proyecto prácticamente finalizado, con solo dos viviendas disponibles y entrega prevista a principios de 2026. Las Candelas está en plena fase de construcción, tiene ya vendido el 75% de sus viviendas. «Nos quedan disponibles los dúplex de tres y cuatro dormitorios. Es un proyecto muy especial, con jardines privados, zonas comunes y orientación sur», detalla Irene Pradera, responsable de la inmobiliaria. En el centro de Valladolid, Cavidel desarrolla el Edificio San Martín, con 18 viviendas de dos y tres dormitorios con garaje y trastero, además de un local comercial. «Es una pieza muy bonita, con mucho interés tanto por su valor arquitectónico como por su ubicación. Hay 12 viviendas vendidas y 6 disponibles», añade.

Las novedades son Residencial Boreal, en Santos Pilarica, que inicia su comercialización con una primera fase de 54 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, con terraza, cuyas obras comenzarán en primavera de 2026. Y Entrepinos 18, con 74 viviendas con jardín y zonas comunes con piscina, club social y pista multideporte.

Promociones Cavidel XXI S.L. Dirección: C/Mallorca, 4- 6, 47013 Valladolid

Teléfono: 983 525 166

Web: www.cavidel.es

Correo electrónico: informacion@cavidel.es

